Entscheidung in der Torwartfrage verzögert sich

Drobny oder Wiedwald?

Bremen - Jaroslav Drobny oder Felix Wiedwald – wer wird für den Rest der Saison die Nummer eins bei Werder Bremen?

Weit entfernt ist die wohl endgültige Entscheidung in der Torwartfrage bei Werder Bremen nicht mehr. Aber auch nicht so nahe, wie man hätte denken können. Denn obwohl Drobny am Mittwoch wieder mit den Kollegen das normale Torwart-Training absolvierte, wird sich sein Comeback möglicherweise etwas verzögern.

Einen Einsatz des Tschechen im Testspiel beim VfL Osnabrück am Freitag (18.30 Uhr) schloss Alexander Nouri bereits aus. „Er merkt noch etwas an der Hand. Die Partie kommt deshalb zu früh für ihn“, sagte der Werder-Coach. Auch für das Bundesliga-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt neun Tage später stehe „noch ein Fragezeichen“ hinter Drobny.

Der 37-Jährige hatte sich während der Länderspielperiode Anfang Oktober im Training seines Nationalteams Brüche in der linken Hand zugezogen. Seither steht der nach zwei Spieltagen zunächst degradierte Felix Wiedwald wieder zwischen den Pfosten. Überzeugende Argumente, dass es dabei bleiben muss, hat der 26-Jährige in den vier Partien nicht geliefert.

Zehn Gegentore kassierte er in dieser Zeit – viel zu viele sicherlich. Aber eben auch genauso viele wie Drobny bei seinen vier Einsätzen vom dritten bis inklusive sechsten Spieltag. Vorteil Wiedwald? Vorteil Drobny? Weder das eine noch das andere ist anhand dieser Quoten erkennbar. Wiedwald schleppt allerdings noch die Hypothek der ersten beiden Saisonspiele mit sich herum.

Acht Treffer kassierte er gegen Bayern München (0:6) und den FC Augsburg (1:2), weshalb sich sein Saisonschnitt bei drei Gegentoren pro Spiel beläuft – eine gruselige Bilanz für einen Torhüter. Für Drobny spricht zudem, dass Nouri ihm bei Dienstantritt das Vertrauen schenkte. Es sollte nicht verwundern, wenn er wieder so entscheidet.

csa