Eine Bescherung reicht nicht

Werder freut sich nur gedämpft über „schmutzigen Sieg“ gegen Ingolstadt

+ © Gumz Weihnachten bei Werder: Da spielen Profis wie Serge Gnabry (Bild) mit und gegen Fans am Kicker – oder sie sorgen für Stimmung in der Karaoke-Bar wie zum Beispiel Max Kruse und Felix Wiedwald. Seit Jahren lädt Werder die Vertreter seiner Fanclubs in den Vip-Bereich des Weserstadions zu einem Adventsnachmittag ein. Die 550 Teilnehmer aus 263 Fanclubs bedeuteten gestern einen neuen Rekord, teilte Werder mit. © Gumz

Bremen - Von Björn Knips. Es weihnachtet schon bei Werder. Am Sonntagnachmittag kamen die Fans zur traditionellen Adventsfeier – und trafen auf endlich mal wieder besser gelaunte Werder-Profis.

Der 2:1-Heimsieg am Tag zuvor gegen den FC Ingolstadt hatte für große Erleichterung gesorgt. Am Abend nach dem ersten Dreier nach fünf sieglosen Spielen wurde sogar ein bisschen gefeiert. „Einige waren schon unterwegs“, verriet Philipp Bargfrede mit verschmitztem Lächeln. Doch er betonte zugleich, dass diese Bescherung bis Weihnachten längst noch nicht reicht.

„Wir können es jetzt nicht locker angehen lassen“, sagte Bargfrede – wie eigentlich alle Werderaner. Der lang ersehnte Dreier machte die Bremer glücklich, die Leistung gegen den Tabellenletzten allerdings nicht. „Das nicht alles perfekt war, das wissen wir. Es war kein super Spiel von uns. Aber es zählten diesmal nur die drei Punkte“, erklärte Bargfrede den spielerisch doch sehr mäßigen Auftritt der Gastgeber. Phasenweise wirkten die Gäste besser organisiert und eingespielter. Am Ende hätten die Ingolstädter auch einen Punkt verdient gehabt, scheiterten aber an Werder-Keeper Jarolsav Drobny oder dem eigenen Unvermögen im Abschluss.

Schweres Programm vor der Brust

„Wir treffen noch auf drei absolute Top-Mannschaften. Da müssen wir uns steigern, um etwas mitzunehmen. Es werden brutal schwere Spiele“, warnte Werder-Sportchef Frank Baumann schon vor den nächsten Aufgaben in Berlin am Samstag, dann eine Woche später daheim gegen Köln und zum Jahresabschluss am 21. Dezember in Hoffenheim. „Wir können in allen drei Spielen etwas holen“, machte Bargfrede zunächst Mut, fügte dann aber sogleich etwas ernüchternd an: „Wir können auch alle drei Spiele verlieren.“

Das ist Werder in der Saison 2016/17. Es fehlt der feste Glaube, dass es endlich dauerhaft aufwärts geht. Auch unter Alexander Nouri. Wenngleich der Nachfolger von Viktor Skripnik seine erste Krise zumindest ergebnistechnisch gemeistert hat. Und das mit einer ziemlich offensiven Herangehensweise.

Er schickte seine drei Offensivstars Claudio Pizarro, Max Kruse und Serge Gnabry gemeinsam ins Rennen. Wie schon vor zwei Wochen gegen Frankfurt. Damals gab es eine 1:2-Niederlage. Diesmal ging es gut. Kruse traf sehenswert zum 1:0 (24.), Pizarro bereitete das 2:1 von Bartels gekonnt vor (75.). Damit war der Ausgleich durch den Freistoß von Markus Suttner vergessen gemacht.

„Wir haben noch einen weiten Weg vor uns“

Nicht aber das eigene sehr schwerfällige Spiel. Gefährlich nach vorne ging es meist nur durch Einzelaktionen. Das Pressing verpuffte oftmals, weil nicht alle mitmachten. „Das war noch nicht das, was die Qualität dieser Mannschaft hergibt“, urteilte Zlatko Junuzovic. Nicht nur der Österreicher schiebt es auf eine Bremer Besonderheit: Die Leistungsträger Pizarro, Kruse und Bargfrede sind erst seit wenigen Wochen wieder einsatzbereit. „Wir müssen uns noch finden und die Abstimmung verbessern“, meinte Bartels.

Dafür ist auch der Trainer zuständig. Nouri zeigte sich erleichtert, aber keineswegs euphorisch. „Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Aber dieser Sieg hilft uns in erster Linie, um den eingeschlagenen Weg beharrlich weitergehen zu können.“ Immerhin hat Werder den Relegationsplatz verlassen, belegt sogar schon Rang 14. Frohe Weihnachten sind nicht unmöglich.