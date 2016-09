Drobny bleibt die Nummer eins

+ © nordphoto Jaroslav Drobny © nordphoto

Bremen - Scheibchenweise zur festen Nummer eins: Jaroslav Drobny kann sich mittlerweile immer sicherer sein, bei Werder die erste Wahl zwischen den Pfosten zu sein.

Drei Spiele in Folge hat der Torwart nun gemacht – und Interimstrainer Alexander Nouri sieht „im Moment keinen Grund, hin und her zu wechseln“. Was bedeutet: Drobny (36) spielt auch in Darmstadt, Drobny ist Nouris Mann. Für Felix Wiedwald, die alte Nummer eins, bleiben nur die Ersatzbank und die üblichen warmen Worte des Trainers. Nouri über den 26-Jährigen: „Ich muss Felix total loben für seine Haltung. Wie er die Mannschaft gepusht hat – ein Riesenkompliment. Das ist nicht selbstverständlich.“

csa/mr

