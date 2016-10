Pizarro gegen Leipzig zurück?

+ © nordphoto Claudio Pizarro ist 38 Jahre alt geworden. © nordphoto

Bremen - Happy Birthday, Claudio Pizarro! Der Werder-Stürmer feiert am heutigen Sonntag seinen 38. Geburtstag – und hat auch fußballerisch allen Grund zur Freude.

Nächste Woche soll der Peruaner wieder ins Mannschaftstraining einsteigen – zumindest teilweise. Das wäre ein großer Schritt, immerhin fällt der Angreifer schon seit Anfang August wegen muskulärer Probleme in den Beinen Aus. Schuld daran ist Pizarros Rücken. Dem geht es nun offenbar wieder besser. Allerdings ist Werder bei Pizarro sehr vorsichtig. In dieser Woche steht noch ein Aufbauprogramm für den Torjäger an. Und ein Comeback beim nächsten Bundesliga-Spiel gegen Bayer Leverkusen am 15. Oktober käme noch zu früh, hieß es. Wenn alles optimal verläuft, könnte Pizarro am 21. Oktober beim Gastspiel in Leipzig wieder zur Verfügung stehen.

kni