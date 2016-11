Werder-Boss Klaus Filbry im Interview: „Nun ernten wir die Früchte“

Freude über Jahres-Plus

Bremen - Klaus Filbry ist keiner, der seinen Emotionen öffentlich nach Herzenslust freien Lauf lässt. Mit dem Lachen sei das bei ihm manchmal nicht so einfach, gesteht er – mit einem Schmunzeln. Werders Vorsitzender der Geschäftsführung ist momentan eben gut gelaunt.

Das hängt auch mit der Mitgliederversammlung am Montagabend zusammen. Dort kann der 49-Jährige für das abgelaufene Geschäftsjahr endlich mal wieder ein Plus verkünden – von über zwei Millionen Euro. Im Interview spricht Filbry aber nicht nur über die Zukunft des Vereins, sondern auch über seine eigene. Und über Werders China-Pläne. Und über den Trainerwechsel.

Herr Filbry, wie wichtig ist das Ergebnis am Sonntag gegen Frankfurt für die Mitgliederversammlung am Montag?

Klaus Filbry: Das Ergebnis ist nicht für die Mitgliederversammlung wichtig, sondern für unseren sportlichen Weg. Unser Ziel muss es sein, so schnell wie möglich Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle zu finden. Die Qualität dafür hat die Mannschaft.

Sind Sie nervöser vor dem Spiel oder vor der Versammlung?

Filbry: Ich bin immer sehr nervös vor den Spielen und freue mich auf die Versammlung.

Im vergangenen Jahr haben Sie mit dem „Wir schaffen das“-Satz von Angela Merkel angefangen. Wir werden Sie die Mitglieder diesmal begrüßen?

Filbry: (schmunzelt) Wir haben es ja auch geschafft, mit vielen Emotionen. Alle gemeinsam. Es waren tolle Erfahrungen, die Unterstützung unserer Fans und den Charakter der Mannschaft zu sehen. Aber ich werde nicht wieder mit der Kanzlerin anfangen.

Sie können für das abgelaufene Geschäftsjahr ein Plus von über zwei Millionen Euro verkünden. Sind Sie zufrieden?

Filbry: Wir werden die Zahlen erst unseren Mitgliedern vorstellen. Aber ja, wir haben nach wie vor keine Schulden und werden unser Eigenkapital wieder aufbauen. Das Fundament steht. Wir sind den Weg des bremischen, hanseatischen Wirtschaftens gut gegangen. Durch dieses Ergebnis sind wir wirtschaftlich in einer guten, stabilen Position. Nun können wir die Früchte der Arbeit ernten, sind uns aber im Klaren, dass unser Weg nie zu Ende ist. Und dass wir keine Ruhe haben werden.

Stimmt es, dass ohne den Halbfinal-Einzug im DFB-Pokal in der Vorsaison kein Plus zustande gekommen wäre?

Filbry: Nein, das ist falsch. Und auch in diesem Jahr steuern wir auf ein positives Ergebnis zu, trotz des Ausscheidens in der ersten Runde in Lotte.

In den vergangenen Jahren gab es für die Minus-Ergebnisse viel Kritik und unangenehme Nachfragen. Sind Sie nun stolz?

Filbry: Das, was wir versprochen haben, tritt nun ein. Wir sind den Weg der wirtschaftlichen Vernunft Schritt für Schritt gegangen, haben den Kostenapparat reduziert, aber trotzdem weiter in die sportliche Wettbewerbsfähigkeit investiert. Das muss man im Fußball auch tun, da kann man keinen knallharten Konsolidierungskurs wie in anderen Branchen fahren, weil sonst zu viel Qualität verloren geht. Es ist schwierig und hat auch ein paar Jahre gedauert, aber wir haben es gut hinbekommen.

Werder kämpft seit Jahren um den Klassenerhalt. Wie schwierig ist es, die Werbeeinnahmen konstant zu halten oder zu steigern?

Filbry: Es war harte Arbeit und hat viel mit Vertrauen unserer Partner in den Verein zu tun – aber auch mit dem positiven Image, das Werder weiterhin ausstrahlt. In den letzten Jahren waren wir in diesem Bereich immer wachsend, diesmal gibt es leichte Rückgänge. Dafür wachsen wir aber zum Beispiel um fast eine Million Euro im Businessbereich: Hospitality, Logen, Business-Seats. Da gibt es eine große Nachfrage.

Der Vertrag mit Top-Sponsor EWE läuft 2018 aus. Kann es sein, dass die Namensrechte am Weserstadion dann verkauft werden?

Filbry: Wir führen aktuell Gespräche mit der EWE und der swb, wie es weitergeht. Aber selbst wenn wir andere Partner suchen müssen, bedeutet das nicht automatisch eine große Einnahmesteigerung, denn die Verträge mit EWE und swb sind sehr fair.

Gibt es inzwischen einen Investor?

Filbry: Nein. Wir sind da auch sehr entspannt, weil wir wirtschaftlich gesund sind. Aber wir sind auch nach wie vor offen, wenn es passt. Wir führen immer mal wieder Gespräche, haben aber keinen Handlungsdruck.

Kommt auch ein Investor aus China infrage?

Filbry: Ich glaube, dass für chinesische Investoren in Europa die Märkte in Italien, England Frankreich und Spanien aktuell attraktiver sind. Dort können sie Mehrheitsgesellschafter werden. In Deutschland geht das wegen der 50 + 1-Regel nicht. Wir wären ohnehin nur an einem Minderheitsgesellschafter als strategischem Partner interessiert. Wir sind mit dem Thema China aber intensiv in Berührung und führen Gespräche. Da haben bei uns zwei Dinge Priorität: Die Ausbildungskooperation und das Sponsoring.

Wie kann man sich die geplante Ausbildungskooperation genau vorstellen?

Filbry: Es ist eine Art Weiterbildung, ein Know-how-Transfer. Dass wir dort einen Partner, einen Verein oder eine Region, mit unserem Wissen ausstatten – etwa wie man einen Fußballverein führt. Oder wie man trainiert. Es kann dann durchaus auch sein, dass junge Chinesen in unser Nachwuchsleistungszentrum kommen.

Haben Sie eine Vision mit Werder?

Filbry: Wir haben eine hohe Identifikation, eine Leuchtturm-Funktion in der Region. Unsere Fans stehen ganz besonders hinter uns. Darauf schaut ganz Deutschland. Das Ziel und die Vision muss es sein, diese Sachen, die Werder so besonders machen, weiter zu verstärken, das Sympathische noch mehr hervorzuholen.

Zurück zum Sportlichen: War es ein Fehler der Geschäftsführung, nach dem mit Ach und Krach geschafften Klassenerhalt weiter auf Viktor Skripnik als Trainer zu setzen?

Filbry: Im Nachhinein kann man sagen: Vielleicht war es ein Fehler. Wir wollten die bestmögliche Entscheidung für den Verein treffen. Wir waren überzeugt davon, dass Viktor und sein Trainerteam die Richtigen für die neue Saison sind. Dann sind viele Dinge zusammengekommen. Die Niederlagen in Lotte und München, das Verletzungspech. Da hat sich eine Dynamik entwickelt. Wir haben uns dann entschlossen, den Trainer zu wechseln.

Der neue Trainer Alexander Nouri hat in sieben Spielen sieben Punkte geholt, zuletzt drei Mal hintereinander verloren. Läuft es jetzt wirklich besser mit ihm?

Filbry: All das, was er bisher gemacht hat, ist sehr klar. Die Handschrift, die taktische Vorstellung. Er kommuniziert gut, erreicht die Mannschaft. Deshalb bin ich sehr zuversichtlich, dass wir mit ihm auf dem richtigen Weg sind.

Ihr eigener Vertrag läuft noch rund ein Jahr. Wollen Sie verlängern oder haben Sie mit dann 50 Jahren andere Pläne?

Filbry: Ich bin gerne da, wo ich bin, mache meine Arbeit mit viel Leidenschaft und Spaß. Werder hat viel Potenzial und ist ein ganz besonderer Verein.

Von der Werder-Familie ist aber nicht mehr viel übrig, hat Aufsichtsrat Willi Lemke kürzlich gesagt.

Filbry: Da würde ich ihm höflich widersprechen. Ich glaube, dass es hier nach wie vor einen sehr engen Zusammenhalt und viel Vertrauen untereinander gibt – das hat schon familiäre Aspekte. Aber es ist eben größer geworden, hat sich verändert.

Was wünschen Sie sich für die Werder-Familie und deren Zukunft?

Filbry: Immer wirtschaftliche Stabilität und sportlichen Erfolg.

Und dann sind Sie glücklich?

Filbry: Dann sind wir sehr zufrieden, ja.

