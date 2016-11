Fanfreundliche Anstoßzeiten für Werder

Fußball-Bundesliga Ansetzungen 17. bis 20. Spieltag

Köln - Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat am Mittwoch die Anstoßzeiten für die Bundesliga-Spieltage 17 bis 20 veröffentlicht. Für Werder Bremen sind vier Samstagspiele vorgesehen.

Die Bremer Fans haben einen Grund zur Freude: Gleich dreimal spielen die Werderaner an einem Samstag um 15.30 Uhr im Weserstadion. Das einzige Auswärtsspiel an diesen vier Spieltagen ist allerdings an einem Sonntag.

Die Werder-Ansetzungen für den 17. bis 20. Spieltag

17. Spieltag: Werder Bremen - Borussia Dortmund - 15.30 Uhr

18. Spieltag: Werder Bremen - Bayern München - 15.30 Uhr

19. Spieltag: FC Augsburg - Werder Bremen - 15.30 Uhr

20. Spieltag: Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach - 15.30 Uhr

Alle Ansetzungen für den 17. bis 20. Spieltag





17. Spieltag

Freitag, 20. Januar 2017:

SC Freiburg - Bayern München (20.30 Uhr)

Samstag, 21. Januar:

Schalke 04 - FC Ingolstadt (15.30 Uhr)

VfL Wolfsburg - Hamburger SV (15.30 Uhr)

FC Augsburg - 1899 Hoffenheim (15.30 Uhr)

Werder Bremen - Borussia Dortmund (15.30 Uhr)

Darmstadt 98 - Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr)

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt (18.30 Uhr)

Sonntag, 22. Januar :

Bayer Leverkusen - Hertha BSC (15.30 Uhr)

FSV Mainz 05 - 1. FC Köln (17.30 Uhr)

18. Spieltag

Freitag, 27. Januar :

Schalke 04 - Eintracht Frankfurt (20.30 Uhr)

Samstag, 28. Januar:

VfL Wolfsburg - FC Augsburg (15.30 Uhr)

FC Ingolstadt - Hamburger SV (15.30 Uhr)

Werder Bremen - Bayern München (15.30 Uhr)

Darmstadt 98 - 1. FC Köln (15.30 Uhr)

RB Leipzig - 1899 Hoffenheim (15.30 Uhr)

Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr)

Sonntag, 29. Januar:

SC Freiburg - Hertha BSC (15.30 Uhr)

FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund (17.30 Uhr)

19. Spieltag

Freitag, 3. Februar:

Hamburger SV - Bayer Leverkusen (20.30 Uhr)

Samstag, 4. Februar:

Bayern München - Schalke 04 (15.30 Uhr)

Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg (15.30 Uhr)

Hertha BSC - FC Ingolstadt (15.30 Uhr)

1. FC Köln - VfL Wolfsburg (15.30 Uhr)

1899 Hoffenheim - FSV Mainz 05 (15.30 Uhr)

Borussia Dortmund - RB Leipzig (18.30 Uhr)

Sonntag, 5. Februar:

FC Augsburg - Werder Bremen (15.30 Uhr)

Eintracht Frankfurt - Darmstadt 98 (17.30 Uhr)

20. Spieltag

Freitag, 10. Februar:

FSV Mainz 05 - FC Augsburg (20.30 Uhr)

Samstag, 11. Februar:

Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr)

FC Ingolstadt - Bayern München (15.30 Uhr)

Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr)

Darmstadt 98 - Borussia Dortmund (15.30 Uhr)

RB Leipzig - Hamburger SV (15.30 Uhr)

Schalke 04 - Hertha BSC (18.30 Uhr)

Sonntag, 12. Februar:

VfL Wolfsburg - 1899 Hoffenheim (15.30 Uhr)

SC Freiburg - 1. FC Köln (17.30 Uhr)

sid/jom