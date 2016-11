Vermittler und Türöffner

Andreas Hoetzel – vernetzt bis nach Asien

+ © nordphoto Andreas Hoetzel gehört zum neuen Aufsichtsrat beim SV Werder. © nordphoto

Bremen - Ab und an spielt er mit oder gegen Marco Bode Tennis. Doch das ist nicht der Grund, weshalb Andreas Hoetzel (59) neu in den Aufsichtsrat von Werder Bremen gewählt wurde.

Als Leiter der Bereiche Unternehmenskommunikation und Internationale Beziehungen bei der BLG Logistics pflegt der ehemalige TV-Moderator bei Radio Bremen Beziehungen, die für Werder wertvoll sein könnten – vor Ort und in der ganzen Welt.

Hoetzel: „Das eine ist, dass ich in der Stadt in den verschiedensten Milieus zu Hause bin und sicherlich zwischen Politik und Sport vermitteln kann. Das andere ist, dass ich über viele Kontakte in die Wirtschaft verfüge. Da sehe ich meine Rolle aber wirklich nur in der Kontaktherstellung – lokal wie auch international.“

Hoetzel, der in Bremen auch als Unternehmer in der Gastronomie tätig ist, sagt über sich, dass seine Kontakte unter anderem bis nach Asien reichen. Dorthin also, wo Werder neue Märkte erschließen und Sponsoren finden will, vielleicht sogar einen Investor. „Ich weiß, wen ich ansprechen muss, um beispielsweise in China Türen zu öffnen.“

csa