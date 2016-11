Nouri setzt auf die "positiven Geister"

Vier Leistungsträger zurück auf dem Trainingsplatz

+ © nordphoto Alexander Nouri kann wieder auf mehr Erfahrung zurückgreifen. © nordphoto

Bremen - Es wird wieder voll bei Werder. Claudio Pizarro, Max Kruse, Philipp Bargfrede und auch Keeper Jaroslav Droby kehren in Kürze in den Spielbetrieb zurück.

Vier Asse, auf die sich Coach Alexander Nouri freut. „Alle positiven Geister sind herzlich willkommen“, sagt er. Aber die Comebacks werfen auch Fragen auf.

Pizarro und Kruse stehen für Offensivpower – aber wie viel zusätzliche Angriffslust verträgt eine Mannschaft, die in bislang zehn Spielen 27 Tore kassiert hat?

Es ist ja grundsätzlich ein Segen, Spieler wie Pizarro, Kruse und dazu auch noch Serge Gnabry im Kader zu haben. Alle demnächst gemeinsam auf dem Platz zu sehen, „regt auf jeden Fall unsere Phantasie an – das geht wohl jedem so“, meint Nouri und macht nicht den Eindruck, als ob er diese Phantasie zerstören will. Aber natürlich geht es bei Werder derzeit vor allem darum, die Flut an Gegentoren einzudämmen.

Dies auch mit dem Trio Pizarro-Kruse-Gnabry hinzubekommen, ist die große Herausforderung. Nouri nennt es ein „gesamtmannschaftliches Thema“ und tut erstmal so, als wäre das Defensivproblem seines Teams tatsächlich mit der Wucht der Offensivqualität des Bremer Dreigestirns zu lösen: „Du stellst den Gegner damit auch vor Herausforderungen und verursachst Stress in der gegnerischen Abwehrkette.“

Muss der Trainer sein System an die Stars anpassen?

Ein Teil der Nouri-Fußball-Philosophie ist der laufstarke Einzelkämpfer im Sturm. Ousman Manneh hat es gemacht. Claudio Pizarro ist jedoch ein anderer Typ. „Dass du von ihm nicht verlangen kannst, permanent zwischen den Sechzehnern rauf und runter zu rennen, ist klar“, sagt selbst Nouri: „Aber warum soll man nicht trotzdem höher attackieren können?“

Und Kruse? Ein 4-1-4-1 ist mit ihm – Optimalposition: hängende Spitze – kaum möglich. Nouri sieht kein Problem, sondern predigt Flexibilität. „Du musst in der Lage sein, verschiedene Strategien auf den Platz zu bringen. Du hast Sequenzen, wo du tief stehst und Torsicherheit das höchste Gebot ist. Du hast aber auch Sequenzen, wo du vorne drauf gehst. Da musst du verschiedene Lösungen parat haben.“



Maximal 22 Feldspieler in der Trainingsgruppe – bleibt es dabei?



Ein Nein von Nouri. Er selbst hatte die 22er-Regel aufgestellt, doch er wird sie nach der Länderspielpause wieder abschaffen. Wenn alle Nationalspieler unbeschadet zurückkehren und Pizarro, Kruse sowie Philipp Bargfrede auch dabei sind, wird niemand aus dem aktuellen Trainingskader runtergeschickt zur U23. Der Coach bestätigt: „Es kann auch eine größere Gruppe sein.“

csa