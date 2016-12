Nouri hält Freistoß für unhaltbar

Drobnys Nicht-Parade

Bremen - Werder-Coach Alexander Nouri wartete die Frage zu seinem Keeper Jaroslav Drobny gar nicht erst ab, sondern sprach selbst von „einem Freistoß, den du nicht halten kannst“. Wirklich nicht?

Der Schuss von Ingolstadts Markus Suttner landete zwar nicht in der Torwartecke, aber auch nicht im Winkel. Der Ball schien erreichbar. Und hätte Felix Wiedwald im Tor gestanden, wäre wahrscheinlich längst wieder eine große Torwartdiskussion im Gange. Doch Drobny besitzt offenbar etwas mehr Kredit als die ehemalige Nummer eins.

Das liegt vielleicht auch an seiner guten Leistung in der Schlussphase. „Den hat er wirklich unglaublich gehalten, das weiß er selbst“, schwärmte Teamkollege Robert Bauer über Drobnys Einsatz nach dem Kopfball von Moritz Hartmann in der Schlussminute: „Mit der Parade hat er uns gerettet, deshalb sind wir nach dem Spiel auch zu ihm gegangen und haben uns bedankt.“

Doch Drobny nahm das Lob gar nicht an. „Das war keine Parade, das war ein bisschen Glück“, sagte der 37-Jährige zu „Werder-TV“. Schließlich war ihm der Ball an das rechte Knie gesprungen. Seine Meinung zum Freistoß-Gegentor ist übrigens nicht bekannt. Drobny spricht nur mit dem Vereinsfernsehen – und das strahlte bislang keine Aussage des Keepers zum Ausgleich aus.

