Werder: Am 5. Juli wieder ins Zillertal

Vorbereitung auf die Saison 2017/18

+ © nordphoto Seit 2011 verbindet Werder und das Zillertal eine starke Partnerschaft. © nordphoto

Bremen - Der SV Werder Bremen wird die Vorbereitung auf die Saison 2017/18 im Zillertal absolvieren. Das bestätigte der Club bei der Pressekonferenz am Donnerstag.

„Die Bedingungen dort sind sehr, sehr gut und wir freuen uns, nächstes Jahr wieder dort aufschlagen zu dürfen“, erklärte Sportchef Frank Baumann und fügte hinzu: „Wir haben vor einiger Zeit unsere Zusammenarbeit mit dem Zillertal aus voller Überzeugung verlängert.“

Geplant ist der Aufenthalt in Zell am Ziller vom 5. bis 14. Juli 2017. Der Abreisetag kann sich allerdings, abhängig von Testspielen, noch um einen Tag verschieben. Baumann kündigte außerdem an: „Es wird auch eine Fanreise geben.“ Zu der Zeit sind in Bremen Sommerferien.

kso