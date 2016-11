Baumann: Pizarro am Dienstag wieder dabei!

Entwarnung beim Werder-Star

+ © dpa Claudio Pizarro © dpa

Bremen - Gute Nachricht von Claudio Pizarro. Der Werder-Profi muss nach seinen muskulären Problemen, die einen Einsatz beim Testspiel am Freitagabend beim VfL Osnabrück kurzfristig verhindert hatten, offenbar nicht länger pausieren.

„Wir gehen stark davon aus, dass Claudio am Dienstag wieder ganz normal mit der Mannschaft trainiert und dann auch eine Option für das nächste Spiel gegen Frankfurt ist“, teilte Sportchef Frank Baumann auf Nachfrage dieser Zeitung mit. Die Profis haben am Sonntag und am Montag frei, das nächste Training in der Länderspielpause hat Chefcoach Alexander Nouri für Dienstag angesetzt.

Baumann: „Nichts Schlimmes“

Pizarro hatte am Freitagabend eigentlich in der Startelf gestanden. Doch beim Aufwärmen spürte er ein leichtes Ziehen in der seitlichen Oberschenkelmuskulatur. In Absprache mit der medizinischen Abteilung und dem Trainerstab verzichtete der 38-Jährige auf einen Einsatz. Für ihn stürmte Ousman Manneh. Auch ohne Pizarro landete Werder einen souveränen 5:1-Sieg beim Drittligisten. Schon in Osnabrück wurde der Peruaner ausgiebig behandelt, am Samstagmorgen dann wieder. „Es ist nichts Schlimmes“, erklärte Baumann anschließend. Von einem Rückschlag könne keine Rede sein. Pizarro war seit Anfang August wegen muskulärer Probleme ausgefallen. Immer wieder hatten ihn Rückschläge zurückgeworfen. Vor einer Woche feierte er dann auf Schalke endlich sein Saisondebüt. Der „Joker“ konnte die 1:3-Pleite aber auch nicht mehr verhindern. Nun wollte Pizarro eigentlich voll durchstarten. Das ging zwar schief, aber er selbst hatte nach der Partie in Osnabrück schon gesagt: „Es ist nicht so schlimm, wir wollten nur nichts riskieren. Am Sonntag gegen Frankfurt bin ich dabei.“

kni