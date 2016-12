Moritz Hartmann: Lieblingsgegner Werder? "Das kann man so sehen"

Stürmer des FC Ingolstadt im Interview

+ © imago/Jan Huebner Moritz Hartmann bescherte dem FC Ingolstadt mit seinem 1:0 gegen Darmstadt 98 den ersten Saisonsieg - und feierte mit Schnullerjubel. © imago/Jan Huebner

Ingolstadt - Von Maik Hanke. Als der FC Ingolstadt das letzte Mal im Weserstadion zu Gast war, entpuppte sich Moritz Hartmann als das Schreckgespenst des SV Werder.

Im Interview spricht der Stürmer über seinen späten Siegtreffer, seinen ehemaligen Mitspieler Robert Bauer, den aktuellen Aufschwung beim Tabellenvorletzten und welche Bedeutung das Kellerduell beim Tabellennachbarn Werder am Samstag (15.30 Uhr) hat.

Ihr ehemaliger Mitspieler Robert Bauer hat verraten, dass beim FC Ingolstadt bei Auswärtsspielen immer Musik drin ist. Jedenfalls vor dem Anpfiff in der Kabine. Wer ist der DJ?

Moritz Hartmann: Das bin unter anderem ich.

Und was legen Sie auf?

Hartmann: Hauptsächlich House und Hip-Hop. Da ist ein bisschen Abwechslung drin. Ich hoffe, dass die Jungs dadurch noch ein bisschen motivierter sind, es die Stimmung aufheizt.

Mit welchen Erinnerungen kommen Sie zurück ins Weserstadion?

Hartmann: Nur mit positiven. Da habe ich mein erstes Bundesligator geschossen, wir haben gewonnen und einen Rekord aufgestellt: Wir haben als erster Aufsteiger gleich zu Saisonbeginn dreimal auswärts zu null gewonnen. Von daher war alles positiv beim letzten Mal.

Sie hatten am fünften Spieltag in der Nachspielzeit einen Elfmeter zum 1:0-Sieg verwandelt. Wie haben Sie diese Momente in Erinnerung?

Hartmann: Das ganze Spiel war relativ eng. Dann bekommen wir einen Elfmeter zugesprochen, ich hab mir den Ball genommen und ihn sicher verwandelt. Das Gefühl war unglaublich und das werde ich auch sicher nicht so schnell vergessen – auch nach über einem Jahr nicht.

Im Rückspiel feierte Ingolstadt noch einen 2:0-Sieg. Ist Werder schon Ihr Lieblingsgegner?

Hartmann: So oft haben wir gegen Bremen ja noch nicht gespielt. Aber wenn man die bisherigen zwei Spiele nimmt, kann man das durchaus so sehen.

Nach missglücktem Start in diese Saison musste Trainer Markus Kauczinski gehen. Maik Walpurgis ist gekommen. Folge: vier Punkte aus zwei Spielen. Was hat der neue Coach mit Ihnen gemacht?

Hartmann: Ich glaube, dass es für viele ein Neustart war, dass wir im Kopf freier waren. Vorher hatten wir einen Negativlauf. Den haben wir zum Glück gegen Darmstadt [1:0-Auswärtssieg, d. Red.] gestoppt. Was möglich ist mit der Mannschaft, hat man in den vergangenen zwei Spielen gesehen. Der Sieg gegen Darmstadt hat zusätzliche Kräfte freigesetzt.

Aber so viel kann ein neuer Trainer in so kurzer Zeit doch nicht anders machen – oder?

Hartmann: Vom Training her kann man während des Spielbetriebs nicht so viel ändern. Aber er hat viele Gespräche geführt. Wir hatten eine Blockade im Kopf – und der Kopf ist entscheidend. Wir haben das Fußballspielen ja nicht verlernt.

Was ist Maik Walpurgis für ein Trainertyp? Worauf legt er Wert?

Hartmann: Wie die anderen Trainer auch: auf die Disziplin, aufs Läuferische. Taktisch haben wir auch ein, zwei Sachen verändert. Er ist ein sehr bestimmender Coach, der eine klare Linie hat und weiß, was er will. Das macht er bei seinen Ansprachen vor dem Spiel auch geltend.

Er hat Sie vom Flügel wieder in die Spitze gestellt. Dort haben Sie das Tor gegen Darmstadt erzielt, Ihr erstes in dieser Saison. Fühlen Sie sich da vorne wohler?

Hartmann: Ja, momentan fühle ich mich dort sehr wohl. Auf dem Flügel kann ich auch spielen, das habe ich auch schon eine Zeitlang getan. Aktuell fühle ich mich sehr wohl in der Spitze, da kriegt man mehr Bälle, ist öfter in den gefährlichen Situationen, und ich komme häufiger zum Abschluss. Das ist für einen Stürmer nicht ganz unwichtig.

Vergangene Saison haben Sie mit Ingolstadt souverän den Klassenerhalt geschafft. Was wird das jetzt für eine Saison? Knallharter Abstiegskampf bis zum Ende?

Hartmann: Ich glaube, dass es wie letzte Saison erneut eine Herausforderung wird, die Klasse zu sichern. Das wird ein hartes Stück Arbeit. In dieser Saison standen wir leider von Anfang an unten drin und stellen uns darauf ein, dass es ein längerer Kampf wird und wir einen langen Atem brauchen. Aber wir glauben an unsere Chance.

Warum hält Ingolstadt am Ende die Klasse?

Hartmann: Weil wir ein homogenes Team sind. Weil wir dafür kämpfen werden bis zum Umfallen. Und weil wir die Qualität dafür haben, zwei oder drei Mannschaften hinter uns zu lassen – mindestens.

Welche Bedeutung hat das Spiel am Samstag in Bremen, wenn der Vorletzte beim Drittletzten antritt?

Hartmann: Das ist eine Momentaufnahme. Klar ist das ein sehr wichtiges Spiel für beide Mannschaften, gerade in der Tabellenregion. Wir wollen natürlich gewinnen. Aber an dem Tag wird noch nicht entschieden, wer absteigt und wer die Klasse hält.

Werder steht auch schon die ganze Saison unten mit drin. Überrascht Sie das?

Hartmann: Auch die letzte Saison war schon schwer für Werder. Ich habe gedacht: Vielleicht werden Sie sich ein bisschen stabilisieren, aber sie sind auch nicht gut gestartet.

Vor wem haben Sie am Samstag den größten Respekt?

Hartmann: Pizarro ist sicherlich einer, auf den man aufpassen muss. Mit seiner Erfahrung kann er jede Partie entscheiden. Er hat einen unglaublichen Killerinstinkt und gehört zu den besten Stürmern der Bundesliga. Das ist ein Spieler, der auf jeden Fall Respekt einflößt.

Werder hat in der Abwehr erhebliche Schwächen. Wie wollen Sie die ausnutzen?

Hartmann: Wir werden uns da sicher einen Plan zurechtlegen. Wir rechnen uns gegen jede Mannschaft Chancen aus. Da gibt es keine unlösbare Aufgabe. Gegen Bayern [1:3, d. Red.] hatten wir Riesenchancen, gegen Dortmund [3:3, d. Red.] haben wir drei Tore geschossen. Von daher können wir auch gegen Bremen das eine oder andere Tor schießen.

Einer Ihrer Gegenspieler wird Robert Bauer sein. Wie haben Sie ihn in Ingolstadt erlebt?

Hartmann: Robert ist ein ehrgeiziger Junge, ein guter Allrounder. Er ist immer hochmotiviert und diszipliniert. Ein Typ, mit dem man auch mal lachen kann.

Über was denn?

Hartmann: Es gibt es immer Situationen, über die man lachen kann. Wir haben beide einen speziellen Draht zur NBA, Basketball. Da haben wir uns das eine oder andere Mal ausgetauscht.

Verfolgen Sie nachts die Spiele?

Hartmann: Das geht nur am Wochenende. In der Woche ist es mir leider zu spät. Aber wenn es am Wochenende geht – da sind die zu einer humaneren Zeit.

Sie sind dienstältester Spieler beim FC Ingolstadt, haben seit 2009 die ganze Entwicklung mitgemacht von der Dritten in die Erste Liga. Was ist der Grund für diese Treue?

Hartmann: Da ist ein gegenseitiger Respekt entstanden. Leistung wird honoriert und ich habe immer alles gegeben. Liga für Liga ist auch meine Leistung besser geworden. Da hat sich das so ergeben.

Ist Ingolstadt ein kleines Fußballwunder?

Hartmann: Auf jeden Fall. Wenn man das miterleben kann von Anfang an und wenn man sieht, was hier alles infrastrukturell entstanden ist, dann hat das nochmal einen höheren Stellenwert, als wenn man woanders gespielt hätte und dann zu einem „fertigen“ Club kommt. Klar genieße ich das und bin mächtig stolz auf diesen Weg.

Sie werden im Januar Vater einer Tochter. Können sich die Gegenspieler in der Rückrunde auf einen sehr müden Moritz Hartmann freuen?

Hartmann: Ich glaube, da können die sich eher auf jemanden freuen, der noch mehr gepusht wird durch die Geburt seiner Tochter und der durch dieses Hoch noch besser drauf sein wird als vorher. Von daher brauchen sich die Gegenspieler da keine Hoffnungen zu machen.