Skepsis bei Sane, Bargfrede dabei

bremen - Lamine Sane (29) kehrt morgen in die Startelf zurück – diesen Satz nicht mit einem Fragezeichen zu versehen, wäre fahrlässig. Zwar hat der Senegalese auch gestern wieder das komplette Mannschaftstraining absolviert, aber nach annähernd vier Wochen Verletzungspause sind die Einheiten gestern, am Mittwoch und heute sehr wenig, um direkt wieder in die erste Elf zu springen. „Die Zeit ist knapp“, sagt auch Trainer Alexander Nouri, der wie immer – „mit Bedacht entscheiden will, ob Innenverteidiger Sane schon wieder einsatzfähig ist. Tendenz: eher nicht. Auf Philipp Barg-frede, der am Sonntag nach zehn Monaten Verletzungspause ein Kurz-Comeback gefeiert hatte, setzt Nouri dagegen definitiv: „Er ist wieder ein fester Bestandteil unseres Kaders.“ J csa