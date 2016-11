Gnabry profitiert ausgerechnet von Özil

Werder hat (fast) einen neuen Nationalspieler

Bremen - Von Carsten Sander. Bundestrainer Joachim Löw hat Serge Gnabry erstmals in die A-Nationalmannschaft berufen. Gnabry profitiert ausgerechnet von Mesut Özil, an dem er bei Arsenal nie vorbeikam.

Na, wenn das mal nicht einen ordentlichen Schub für die Partie bei Schalke 04 gibt! Werder-Profi Serge Gnabry ist von Joachim Löw am Freitag erstmals in das Aufgebot der deutschen A-Nationalmannschaft berufen worden. Der 21-Jährige soll entweder im WM-Qualifikationsspiel gegen Fußballzwerg San Marino (11. November) oder im Test gegen Italien (15. November) sein Debüt feiern. Und Werder hätte dann endlich wieder einen deutschen Nationalspieler.

Der bis dato letzte war Aaron Hunt, der im Mai 2013 gegen Ecuador sein letztes von drei Länderspielen bestritt. Nun, knapp dreieinhalb Jahre später, verlängert Gnabry die Liste Bremer Nationalspieler – und trägt ein Stück Werder ins Team des Weltmeisters. „Die Nationalmannschaft ist ein Traum, etwas ganz Besonderes für mich. Ich ffeue mich sehr“, sagt Gnabry. Am Donnerstag hatte er von Joachim Löw persönlich von der Berufung erfahren. „Ich wäre auch wieder zur U21 gefahren“, meint der Bremer, „aber so ist es natürlich viel schöner.“

Mit der Nominierung würdigt Löw Gnabrys Leistungen bei Werder. „Wir haben das registriert“, sagt der DFB-Coach. Kurios: Gnabry rutscht unter anderem deshalb in den Kader, weil Löw freiwillig auf Mesut Özil verzichtet. An dem Ex-Bremer hatte es beim FC Arsenal kein Vorbeikommen gegeben für Gnabry. Jetzt tritt er gewissermaßen doch noch in dessen Fußstapfen – wenigstens für vielleicht ein paar Minuten gegen San Marino oder Italien.

Baumann: "Serge soll die Tage beim Nationalteam genießen"

In Windeseile hat sich der Sohn eines Ivorers und einer Schwäbin bei Löw in die erste Reihe gedribbelt. Lediglich neun Bundesliga-Einsätze, in denen er drei Tore erzielte, hat er seit seinem Weggang vom FC Arsenal gebraucht, um sich ins Aufgebot zu katapultieren. Zuvor hatte Gnabry zehnmal für die deutsche U21-Auswahl gespielt – unter anderem bei den Olympischen Spielen in Rio, wo er sich ins Rampenlicht brachte und Silber gewann.

Doch so richtig los ging es erst in Bremen. „Die Nominierung hat er sich verdient“, lobt Werder-Sportchef Frank Baumann den Sommer-Transfer: „Serge soll die Tage beim Nationalteam genießen und soll sich dort zeigen. Für ihn ist es bestimmt ein Ansporn, seinen Weg so weiterzugehen wie bisher.“ Allerdings sieht Baumann in Gnabry noch nicht zwingend den nächsten Bremer Nationalspieler. „Bisher ist er ja nur nominiert. Der Kader ist diesmal sehr groß, ob Serge auch zum Einsatz kommt, muss man abwarten.“

Aber wieso der Pessimismus? Gnabry steht in dieser Saison bislang als einziger Bremer für außergewöhnliche Leistungen. Und nun könnte ihn die Berufung ins DFB-Team zusätzlich beflügeln. Was mit Blick auf die Bremer Partie am Sonntag (17.30 Uhr) bei Schalke 04 nicht schlecht wäre. Dort könnte er in einem auf Konter ausgelegten System die einzige Spitze bilden. Baumann hofft auf die Wirkung des DFB-Dopings: „Vielleicht gibt ihm die Nominierung einen zusätzlichen Kick.“