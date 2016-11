Luca Caldirola: Schnitzel im Bauch, Hoffenheim im Kopf

Hoffnung auf Comeback im Dezember

Bremen - Der eine große Wunsch geht nicht in Erfüllung, dann sucht sich Luca Caldirola eben den nächsten. Der italienische Innenverteidiger liebäugelt damit, bei Werders letztem Bundesliga-Spiel des Jahres am 21. Dezember (20 Uhr) in Hoffenheim wieder dabei zu sein.

„Das ist jetzt mein Traum“, sagt der 25-Jährige. Zuvor hatte er insgeheim darauf gehofft, schon bis zum Nordderby beim Hamburger SV am 26. November einsatzbereit zu sein. Doch das war angesichts seines am 11. September erlittenen Bruchs des linken Knöchels utopisch. Und Caldirola hat sich inzwischen damit abgefunden – auch wenn es ihm schwerfällt: „Dieses Spiel zu verpassen, tut schon weh.“

Sein operierter Knöchel bereitet dagegen keinerlei Probleme mehr. „Seit ein paar Wochen ist es viel besser. Ich habe keine Schmerzen und denke, dass ich in zwei, drei Wochen wieder auf den Platz kann. Es geht ein bisschen schneller als gedacht“, freut sich Caldirola. Ein bisschen gerötet und angeschwollen ist der Fuß noch. Das war gestern deutlich zu sehen, als der Italiener mit kurzer Hose und Badelatschen in der Mixed-Zone stand. „Es ist ein bisschen Flüssigkeit drin, aber das ist normal“, meint er.

Jeden Tag im Kraftraum

An den Ball darf der Abwehrmann zwar noch nicht wieder ran, „aber sonst kann ich fast alles machen. Radfahren, Stabi- und Kraftübungen. Ich bin jeden Tag fünf, sechs Stunden im Kraftraum.“ Aber mit den Kollegen auf dem Rasen ist er eben noch nicht. „Das ist mental schwierig für mich“, gesteht Caldirola.

Um mal ein bisschen den Kraftraum-Geruch aus der Nase zu bekommen, fuhr er vergangene Woche mit seiner Frau Marija nach Wien – auf Empfehlung seines österreichischen Mitspielers Zlatko Junuzovic. „Wien ist super“, schwärmt Caldirola nach seinem ersten Besuch. Vor allem die kulinarischen Spezialitäten haben es ihm angetan: „Die Sachertorte war gut, aber das Wiener Schnitzel noch besser – wow!“

Zum Freizeitprogramm der Caldirolas gehörte dann am Montagabend auch noch der Besuch des Justin-Bieber-Konzerts in Hamburg. Nun aber liegt der Fokus wieder voll auf dem Fußball und dem ersehnten Comeback. Wenn es mit Hoffenheim nicht klappen sollte, dann aber zumindest mit dem Trainingslager im Januar in Spanien. Caldirola: „Das ist fest eingeplant, dann bin ich spätestens wieder 100-prozentig fit.“ - mr