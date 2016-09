Sane gibt Entwarnung

Bremen - Fin Bartels kehrte am Dienstagvormittag nach offenbar überwundenen Adduktorenproblemen ins Teamtraining zurück. Bei der Einheit am Nachmittag fehlte der Offensivmann aber ebenso wie Kapitän Clemens Fritz, der individuell in den Katakomben des Weserstadions arbeitete – genau wie Lamine Sane.

Der Senegalese hatte wegen seiner Kniebeschwerden das Wolfsburg-Spiel verpasst. „Wegen meines Knies brauche ich immer zwei bis drei Tage, um mich optimal zu erholen. Das war auch in der englischen Woche so“, sagte er bei „werder.de.“ In Darmstadt sei er dabei.

