Pizarro will nach Karriereende in München leben

Bremen - Stürmer Claudio Pizarro vom Bundesligisten Werder Bremen will nach dem Ende seiner Karriere weiter im Fußballgeschäft in Deutschland bleiben. "So ist der Plan", bestätigte der 38 Jahre alte Profi im Interview der "Welt am Sonntag".

Dafür will der Peruaner jedoch zurück nach München ziehen: "Unser Lebensmittelpunkt wird München sein, eine meiner Lieblingsstädte."

Pizarro spielt aktuell zum dritten Mal in seiner Karriere für Werder. Zweimal stand er zudem bei Bayern München unter Vertrag. In der aktuellen Saison kam der Torjäger verletzungsbedingt noch gar nicht zum Einsatz. In der kommenden Woche will Pizarro jedoch wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

