Die perfekte Progression

Manchmal spricht Alexander Nouri nicht wie ein Fußball-Trainer, sondern eher wie ein Oberstudienrat. Zum Beispiel, wenn es um die bevorstehenden Comebacks von Philipp Bargfrede und Max Kruse geht. Das Testspiel in Osnabrück morgen käme für beide „von der Progression her perfekt“, sagt Nouri und meint damit, dass Testspiel und Spieler-Fortschritte sich zum richtigen Zeitpunkt kreuzen. Also wird Nouri beide auf den Platz schicken. „Den einen vielleicht ein paar Minuten länger als den anderen“, erklärt er.

Kruse ist vermutlich schon etwas weiter als Bargfrede, könnte deshalb eine Halbzeit oder sogar mehr spielen. Nach seinem Außenband-anriss ist der offensive Mittelfeldspieler seit einer Woche wieder im Teamtraining, einem Leistungs-check in Osnabrück stehe „nichts im Wege“, so Nouri: „Es ist unser Plan, dass er spielt. Die Partie ist auch für ihn eine gute Möglichkeit, in den Rhythmus zu kommen.“ Das große Ziel, das dahinter steht, ist klar: Kruse soll nach Möglichkeit im Bundesliga-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt einsatzbereit sein. „Ich schließe nicht aus, dass es klappt“, erklärt Nouri.

Gegen die Eintracht ist auch Torjäger Claudio Pizarro, der schon bei der 1:3-Niederlage auf Schalke zu einem 20-Minuten-Comeback gekommen war, wieder voll dabei. Wahrscheinlich wird der 38-Jährige schon morgen in Osnabrück über 90 Minuten gehen. - csa