Not-OP bei Willi Lemke

Werder-Aufsichtsrat im Krankenhaus

+ © nordphoto Willi Lemke musste notoperiert werden. © nordphoto

Bremen - Sorge um Willi Lemke. In der Nacht auf Dienstag musste der Aufsichtsrat von Werder Bremen notoperiert werden. Am Morgen gab es aber schon Entwarnung.

Werder-Urgestein Willi Lemke hat eine Not-OP am Blinddarm gut überstanden. "Ich hatte plötzlich heftige Bauchschmerzen. Es war nicht auszuhalten. Meine Frau Heide hat mich dann kurz vor Mitternacht in die Klinik gefahren", sagte der langjährige Manager vom Fußball-Bundesligisten Werder Bremen am Dienstag der "Bild".

Die Operation soll zwei Stunden gedauert haben und Lemke voraussichtlich noch bis zum Wochenende im Krankenhaus bleiben. "Der Blinddarm ist jetzt im Restmüll", scherzte der 70-Jährige schon wieder: "Alles bestens gelaufen. Hier arbeiten ja auch nur Werder-Fans - ausgerechnet der Narkose-Arzt allerdings war ein St. Pauli-Anhänger."

Von 1981 bis 1999 leitete Lemke die Geschicke in Werders Management. Seit 2003 ist er Mitglied im Aufsichtsrat. Ende November scheidet er aus seinem Amt aus.

sid/han