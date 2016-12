Mit Max und Mumm?

Kruse ist offenbar fit für das bedeutungsschwere Duell mit dem FC Ingolstadt

+ Kann er spielen oder kann er nicht? Max Kruse (re.) hat gestern das Abschlusstraining absolviert. Ein gutes Zeichen. J Foto: Frisch

Bremen - Alexander Nouri schoss sich noch ein paar Bälle mit Co-Trainer Florian Bruns zu, um sich die Wartezeit zu vertreiben. Der Chefcoach war mit seinen Assistenten am Freitag einige Minuten vor der Mannschaft auf dem Platz – wie eigentlich immer. Als sich der Tross der Spieler dann plaudernd und mit den Fußballschuhen über den Asphalt klackernd Richtung Trainingsplatz bewegte, straffte sich Nouri kurz, bereit für die Abschlusseinheit vor dem so enorm wichtigen Kellerduell mit dem FC Ingolstadt heute (15.30 Uhr, Weserstadion). Dann geht es für den SV Werder um den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze – und für Nouri vielleicht schon um seine Zukunft.

Zwei kräftige Ordner schlossen die mit einem Sichtschutz versehene Pforte, als alle Profis auf dem Platz waren. Am Tag vor einem Spiel wird eben geheim geübt, um Überraschungen auszutüfteln und um nicht zu verraten, wer vielleicht doch noch nicht so fit ist, wie er es sein sollte. Oder doch schon fitter, als man denkt.

Bei Max Kruse stellt sich diese Frage aufs Neue. Nachdem er am Dienstag vom Kollegen Izet Hajrovic einen Schlag auf den rechten Knöchel bekommen hatte, war er zur Pause gezwungen. Bis Freitag. Als einer der Letzten betrat Kruse den Platz, was er dort schon leisten konnte, machten die blickdicht verhangenen Zäune zum großen Geheimnis. Möglich ist, dass erst heute kurz vor Veröffentlichung der Aufstellung über Kruses Einsatz entschieden wird.

Der 28-Jährige gehört zur Abteilung Attacke bei den Bremern – und die ist noch der verlässlichere von zwei Mannschaftsteilen. Bis auf das 0:6 zum Saisonauftakt bei Bayern München hat Werder bislang in jedem Spiel mindestens einmal getroffen. Dass trotzdem nur zwei Siege und zwei Unentschieden dabei heraussprangen, liegt natürlich daran, dass das Team einfach nicht zu null spielen kann. Irgendein Schuss geht immer rein, meistens sogar zwei oder mehr. „Das nervt uns natürlich“, sagt Alexander Nouri.

Schlechte Bilanz für Nouri

Es nervt nicht nur, es gefährdet auch seinen Job. Nouris Bilanz ist bislang so schlecht, dass es kaum vorstellbar ist, dass er auch eine Niederlage gegen den Vorletzten und direkten Tabellennachbarn FC Ingolstadt unbeschadet überstehen würde. Zwar hat Sportchef und Geschäftsführer Frank Baumann dem Trainer gerade erst wieder den Rücken gestärkt. Doch diese Aussage steht stark im Verdacht, die gleiche Funktion zu haben wie der Sichtschutz am Trainingsplatz. Beides soll den Blick auf das verhindern, was dahinter tatsächlich los ist. Im Fall Nouri gilt, dass natürlich intern über ihn diskutiert wird. Bei nur 0,89 Punkten pro Spiel wäre alles andere auch verwunderlich.

Ein Mann wie Max Kruse könnte mit einem Tor, einer Vorlage, einem Geniestreich oder Geistesblitz dafür sorgen, dass heute, 17.20 Uhr, keine Trainerdebatte mehr geführt werden muss. Ein Sieg über Ingolstadt ist für Werder und für Nouri bitternötig und wäre zudem der erste Bremer Erfolg seit dem 2:1 über Bayer Leverkusen. Sieben Wochen liegt das schon zurück, im Fußball ist das eine kleine Ewigkeit. Baumann will deshalb elf Männer mit Mumm sehen, die die Misserfolgsserie beenden: „Ich erwarte, dass jeder von der ersten bis zur 90. Minute alles abruft.“

csa

