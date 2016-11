Mertesacker will verlängern

London - Werder ist interessiert, Hannover 96 ebenfalls. Aber die beiden Ex-Clubs sind bei Weltmeister Per Mertesacker nicht erste Wahl.

Der 32-Jährige, der sich wegen seines Knorpelschadens im Knie gerade zur Reha in Donaustauf aufhält, würde am liebsten in London bleiben. „Eine Verlängerung bei Arsenal hat für mich absolute Priorität. Absprachen zum Timing gibt es aber nicht“, sagte der Innenverteidiger bei „Spox“ und ergänzte: „Alles andere ist pure Spekulation.“ Mertesackers Vertrag bei den „Gunners“ läuft 2017 aus. mr

