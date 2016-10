Selke flankt, Keita köpft: Leipzig führt 2:0

Liveticker zum Spiel gegen Leipzig

Werder liegt zur Pause gegen Leipzig hinten.

Heute trifft Werder Bremen um 15.30 Uhr im Auswärtsspiel auf den noch ungeschlagenen Aufsteiger RB Leipzig. Nach dem vergangenen 2:1-Sieg gegen Leverkusen will das Team von Alexander Nouri die nächsten Zähler einsammeln.

15 Punkte stehen bisher auf dem Konto der Leipziger – davon sieben Zähler aus den letzten drei Partien. Nachdem sich RB beim Auswärtsspiel in Köln mit einem 1:1-Remis zufrieden geben musste, folgten zwei knappe Siege. Das Team von Ralph Hasenhüttl schlug den FC Augsburg im eigenen Wohnzimmer mit 2:1. Am vergangenen Spieltag holten die „Bullen“ einen 1:0-Sieg beim VfL Wolfsburg.

Werder-Trainer Alexander Nouri könnte die gleiche Elf aufbieten, die am vergangenen Spieltag auch den 2:1-Sieg gegen Bayer Leverkusen auf den Weg gebracht hatte. Die selben Spieler, das selbe Ergebnis – so in etwa stellen sich die seit drei Spielen ungeschlagenen Bremer den Nachmittag in Leipzig vor. Allerdings wissen alle in Grün und Weiß, was Werder-Sportchef Frank Baumann in wenigen Worten formuliert: „Leipzig ist kein normaler Aufsteiger. Sie stehen nicht zu Unrecht dort oben.“

