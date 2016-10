Kein Boykott: 5 000 Bremer in Leipzig

RB Leipzig - SV Werder Bremen

Bremen - RB Leipzig – das ist das Reizthema in der Bundesliga. Der in Rekordzeit aus dem Nichts in die Bundesliga-Spitze geführte Club von Red-Bull-Milliardär Dietrich Mateschitz ist für Fußball-Traditionalisten ein rotes Tuch.

Auch unter Bremer Fans wurde über Leipzig diskutiert – und darüber, ob die Partie morgen boykottiert werden soll. Ergebnis: Nein, wird sie nicht. Rund 5 000 Bremer Fans begleiten Werder, alle Gäste-Tickets sind damit vergriffen.

csa

