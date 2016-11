Philipp Bargfrede brennt auf sein Comeback / Morgen in Osnabrück dabei

BREMEN - Das Knie? Es hält! Die Laune so kurz vor dem Comeback? Ist entsprechend gut! Und die Motivation? „Ich habe richtig Bock auf Fußball“, sagt Philipp Bargfrede und es ist spürbar, dass das bei ihm nicht nur eine Floskel ist. Neuneinhalb Monate hat der Mittelfeldspieler Werder Bremen nach einem Meniskussriss nicht zur Verfügung gestanden – morgen wird er aber im Testspiel bei Drittligist VfL Osnabrück (18.30 Uhr) sein Comeback feiern. Endlich!

Neuneinhalb Monate – es war die bislang längste von viel zu vielen Zwangspausen in der Karriere des 27-Jährigen. Allein siebenmal musste er an den Menisken in beiden Knien operiert werden. Immer wieder hat er einen neuen Anlauf genommen, ist zurückgekommen. Manches von dem, was Bargfrede über seine aktuelle Situation berichtet, klingt entsprechend routiniert. Manches aber auch frisch, voller Freude. „Ich bin sehr froh“, sagte er gestern vor seinem ersten kompletten Mannschaftstraining, „dass ich wieder mit der Mannschaft auf dem Platz stehe. Ich hoffe, dass ich die Verletzung jetzt hinter mich gebracht habe und dass das Knie hält.“

Alle hoffen das bei Werder. Denn Bargfrede gilt, wenn fit und gesund, als sicherer Kandidat für die Startelf. Das war unter den Trainern Robin Dutt und Viktor Skripnik so, das wird unter Alexander Nouri wohl nicht anders sein. Der 37-Jährige lobt Bargfrede als „guten Fußballer und aggressiven Balleroberer“ – also als einen, der weiß, was im defensiven Mittelfeld zu tun ist.

Von Experten wird Werder nachgesagt, dass genau so ein Typ in der Zentrale vor der Abwehrkette fehlt – einer, der durchgreifen kann. Diese Aufgabe wartet auf Philipp Bargfrede, aber es ist – Stand jetzt – noch nicht sicher, ob er sie schon im nächsten Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt (Sonntag, 20. November, Weserstadion) übernehmen kann. „Es wäre schön, wenn es klappt, ich wäre gerne dabei. Aber man darf nicht vergessen, dass ich lange Zeit weg war. Es reicht nicht, wenn ich nur fit bin, die Form muss auch stimmen“, erklärte Bargfrede.

Fitness und Form kann er morgen in Osnabrück überprüfen. Allerdings darf man die Skepsis in seinem speziellen Fall durchaus etwas tiefer ansetzen als bei anderen Rekonvaleszenten. Denn Philipp Bargfrede hat das seltene Talent, nach langen Pausen sehr plötzlich wieder voll da zu sein. „Die Vergangenheit hat gezeigt, dass ich schnell wieder zur Form finde“, bestätigte der Profi selbst: „Aber erstmal bin ich nur froh, dass ich fit bin und alles gut ist.“

Über die Zeit vom 24. Januar, als ihm beim Rückrundenstart gegen Schalke 04 der Meniskus im rechten Knie riss, bis heute gäbe es sicher viel zu erzählen. Bargfrede möchte aber nicht alles wiederkäuen, was er schon so oft in seiner Laufbahn berichtet hat. Knapp spricht er von manch schwerer Stunde „wenn auch mal Frust dabei ist“, oder von einem komplett am Chiemsee in der Reha verbrachten Sommerurlaub. „Insgesamt“, sagte er, „bist du als Verletzter mehr beansprucht als als Gesunder. Deshalb bin ich froh, dass ich jetzt wieder in den normalen Ablauf komme.“

Training, Training, Spiel – so sieht jetzt das Leben wieder aus. Mit dem Beginn gestern, mit der Fortsetzung morgen beim ersten Leistungscheck und dem – wenn alles gut läuft – richtigen Comeback gegen Eintracht Frankfurt in zehn Tagen. Dann wird Philipp Bargfrede es wie immer machen und von null auf hundert starten. Das hofft er jedenfalls: „Das Gute bei mir ist ja, dass ich auch nach einer langen Pause keine Angst habe, in die Zweikämpfe zu gehen.“ J csa