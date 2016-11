"Das geilste Spiel des Jahres" – mit einer Premiere für Dennis Diekmeier?

Ex-Bremer will für den HSV sein erstes Bundesliga-Tor schießen

Barsinghausen - Von Malte Rehnert. HSV-Profi Dennis Diekmeier verbindet viel mit Werder-Keeper Felix Wiedwald. Jetzt will der Ex-Bremer gegen ihn sein erstes Bundesliga-Tor schießen.

Um neun Uhr rollte der Mannschaftsbus des Hamburger SV am Mittwochvormittag los. Ziel: Die Sportschule in Barsinghausen. Dort zogen sich die Profis kurz um – und dann ging es gleich rauf auf den Platz. Eine Lockerungseinheit. Dann Mittagessen, Mittagspause, noch mal Training. In dem von Hamburg gut 180 Kilometer entfernten Ort in der Region Hannover bereitet sich der HSV drei Tage lang auf das Krisen-Nordderby gegen Werder Bremen vor. Und macht die Schotten dicht.

Bei den Trainingseinheiten des noch sieglosen Bundesliga-Schlusslichts dürfen schreibende, fotografierende und filmende Journalisten nur 15 Minuten zugucken. Extra abgestellte Ordner achten darauf, dass niemand länger bleibt. Vor dem heißen Duell mit dem Erzrivalen am Samstag (15.30 Uhr) im Volksparkstadion gibt es nur zwei Medientermine. Am Donnerstag spricht Trainer Markus Gisdol auf der Pressekonferenz. Am Mittwoch war der ehemalige Bremer Dennis Diekmeier (27) dran – nach dem Essen auf dem Parkplatz des Sporthotels „Fuchsbachtal“. Denn drinnen will der HSV absolute Ruhe haben. „Wir wollen uns hier bestmöglich vorbereiten“, sagte Diekmeier: „Was außerhalb passiert, müssen wir ausblenden.“

"Wir brauchen positive Stimmung und müssen positive Energie erzeugen"

An ihre Fans hatten sich die Hamburger schon vorher gewandt – mit einem offenen Brief (siehe unten). Veröffentlicht auf der Vereinshomepage, unterzeichnet vom Mannschaftsrat. „Wir brauchen positive Stimmung und müssen positive Energie erzeugen. Wichtig ist, dass wir alle zusammenstehen. Alle, die zum HSV gehören“, forderte Diekmeier: „Nicht, dass gleich beim ersten Fehlpass gepfiffen wird. Wir müssen 90 Minuten voll da sein – und alle müssen hinter uns stehen.“ Wie bei den Relegationsspielen in den Jahren 2014 und 2015, als sich der HSV erst über den nervenaufreibenden Umweg gerettet hatte. „Das war eine Stimmung im Stadion, die uns getragen hat – unglaublich“, erinnerte sich Diekmeier.

Noch wichtiger als positiver und lautstarker Support sind aber die Leistung und das Auftreten der Mannschaft. Da kann es laut Diekmeier gerne so weitergehen wie zuletzt in Hoffenheim, als sich leidenschaftliche Hamburger ein 2:2 erkämpften. „Wir wollen noch geschlossener auftreten, uns als Mannschaft zeigen“, meinte der 27-Jährige: „In Hoffenheim ist es uns gut gelungen. Da waren wir wieder da – ein gutes Zeichen.“

Das nächste, weitaus bedeutendere, soll nun gegen Werder gesetzt werden. „Für mich ist das Derby das geilste Spiel des Jahres“, betonte Diekmeier. Wegen der Rivalität, wegen der besonderen Stimmung – und natürlich, weil es gegen seinen ehemaligen Club geht. Von 2003 bis 2009 spielte der in Thedinghausen geborene Rechtsverteidiger bei Werder. Erst in der Jugend, dann bei den Amateuren. Aber nie in der Bundesliga. Die Kontakte sind mittlerweile fast völlig abgerissen. Von früher kennt er aber die aktuellen Werder-Profis Philipp Bargfrede, Max Kruse – und natürlich Felix Wiedwald, mit dem er nicht nur zusammengespielt hat.

Dennis Diekmeier war vier Jahre mit Felix Wiedwald in einer Klasse

„Mit ihm war ich vier Jahre in einer Klasse“, sagte Diekmeier, der damit rechnet, dass Wiedwald (und nicht sein inzwischen genesener ehemaliger HSV-Kollege Jaroslav Drobny) am Samstag im Bremer Tor steht. Und dem knapp fünf Monate jüngeren Wiedwald, der ebenfalls in Thedinghausen geboren und in Achim aufgewachsen ist, würde der Abwehrmann allzu gerne einen einschenken. „Eigentlich ist es genau der richtige Zeitpunkt für mein erstes Bundesliga-Tor“, sagte Diekmeier und lachte. In 162 Bundesliga-Spielen hat er noch nicht getroffen.

Werders Torjäger Claudio Pizarro dagegen 190 Mal – und besonders gerne gegen den HSV. „Er ist ein super Spieler, das weiß man“, meinte Diekmeier. Dass der Peruaner sowie Kruse und Bargfrede wieder fit sind, interessiert den Hamburger jedoch nicht: „Wir sollten auf uns gucken, deshalb sind wir auch hier. Damit wir uns miteinander beschäftigen.“

Am Ende des Gesprächs vor dem Hotel, das Diekmeier noch aus Zeiten der Niedersachsenauswahl kennt, wartete noch eine Überraschung auf ihn. Sein erster Jugendtrainer Günter Gördel, der ihm beim TSV Bierden das Fußballspielen beigebracht hatte und dessen Tochter in Barsinghausen lebt, war für einen Plausch vorbeigekommen.

Diekmeier selbst ist mit seiner Frau Dana sowie den Kindern Delani, Dion und Dalina regelmäßig in der alten Heimat. Seine Eltern leben in Achim. Für den nächsten Besuch hat er einen großen Wunsch: „Als Derbysieger in die Bremer Region zu fahren, wäre besonders schön.“

Hintergrund: "Gemeinsam loslegen" - der offene Brief

Der Mannschaftsrat des Hamburger SV hat sich vor der Fahrt ins Trainingslager nach Barsinghausen in einem offenen Brief an seine Fans gewandt und vor dem Nordderby gegen Werder Bremen um Unterstützung gebeten. „Jetzt kommt also das Nordderby mit all seinen Emotionen und damit für uns die Chance, mit euch im Rücken endlich den richtigen Startschuss für unsere Saison zu setzen. Das schaffen wir nur gemeinsam, dafür brauchen wir wirklich jeden HSVer, der bereit ist, diesen schwierigen Weg mitzugehen“, heißt es in dem Schreiben, das gestern auf der HSV-Homepage veröffentlicht wurde.

„Wer sagt, , Ich hab’ die Schnauze voll, ich will nicht noch mal Abstiegskampf!’, der hat das gute Recht dazu. Allen anderen, die sich zum HSV und zu uns als Mannschaft und zu unserem gemeinsamen Ziel bekennen, sagen wir im Namen des gesamten Teams: Lasst uns gemeinsam loslegen!“, fordert die Mannschaft des Tabellenletzten.