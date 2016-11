Hamburger SV im Schnellcheck

Vor dem zwölften Bundesliga-Spieltag

+ © nordphoto Jubelnde HSV-Profis. © nordphoto

Bremen – Nach vier sieglosen Spielen in Folge trifft Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr) im 105. Nordderby auf den Hamburger SV. In den vergangenen zwei Aufeinandertreffen behielten die „Rothosen“ die Oberhand (3:1, 2:1). Kann der HSV das dritte Derby in Folge für sich entscheiden?

Aktuelle Form (NNNU)

Der Tabellenletzte holte aus den vergangenen vier Bundesliga-Spielen einen Punkt. Nach den beiden klaren 0:3-Pleiten gegen Eintracht Frankfurt und den 1. FC Köln folgte die nächste Niederlage. Am 80. Geburtstag von Uwe Seeler verlor der HSV im eigenen Wohnzimmer mit 2:5 gegen Borussia Dortmund. Am vergangenen Spieltag erzielte das Team von Trainer Markus Gisdol bei dessen Rückkehr nach Sinsheim immerhin ein 2:2-Unentschieden gegen die TSG 1899 Hoffenheim.

Star der Mannschaft

Beim Hamburger SV macht derzeit kein Akteur so richtig auf sich aufmerksam. Will man trotzdem Spieler hervorheben, wäre da zum einen Torwart Rene Adler, der in der aktuellen Saison schon ein ums andere Mal eine höhere Niederlage des HSV verhinderte. Gegen Werder wird der 31-Jährige nach seiner Ellbogen-OP jedoch nicht im Tor stehen. Zum anderen hatte Filip Kostic zuletzt großen Anteil am Punktgewinn gegen die TSG Hoffenheim. Der Flügelspieler – für 14 Millionen Euro vom VfB Stuttgart gekommen – erzielte beim 2:2-Remis einen Treffer und legte einen weiteren auf.

Der Trainer

Vor rund zwei Monaten trat Markus Gisdol die Nachfolge von Bruno Labbadia an. Seitdem hat sich jedoch nicht wirklich viel getan beim Tabellenletzten. Wie auch Ex-Coach Labbadia baut Gisdol meistens auf ein 4-2-3-1- oder 4-4-2-System. Lediglich in der Offensive variiert der Trainer in Sachen Aufstellung und agiert mit einem oder zwei Stürmern. In der Defensive setzt Gisdol auf Viererkette und Doppelsechs. Bisher jedoch ohne Erfolg, wie die Punkteausbeute zeigt. Der HSV holte aus sechs Bundesliga-Spielen unter Gisdol gerade mal zwei Zähler und kassierte 15 Gegentore. Dabei gilt der Neu-Coach eigentlich als Taktik-Experte mit einem Händchen für Talente. Doch bisher läuft es beim HSV nicht rund für den 47-Jährigen.

Das ist der HSV Zur Fotostrecke

Verletzte und gesperrte Spieler

Bobby Wood muss wegen seiner Rotsperre noch einmal aussetzen und ist zudem angeschlagen. Rene Adler fehlt den Hamburgern nach einer Ellbogen-OP voraussichtlich bis Jahresende. Cleber Reis plagen Knieprobleme und Albin Ekdal muss wegen einer Sprunggelenksverletzung aussetzen. Außerdem fällt Emir Spahic mit einer Meniskusverletzung aus.

So lief das Spiel in der Rückrunde 2015/16

Am 31. Spieltag der vergangenen Saison musste sich Werder Bremen beim Hamburger SV mit 1:2 geschlagen geben. Pierre-Michel Lasogga erzielte bereits nach fünf Minuten den Führungstreffer der Gastgeber und erhöhte rund eine halbe Stunde später auf 2:0. Werder gab sich allerdings noch nicht geschlagen und kam mit mehr Schwung aus der Kabine. In der 57. Minute hatte Claudio Pizarro die Möglichkeit vom Elfmeterpunkt auf 1:2 zu verkürzen, doch Torwart Jaroslav Drobny (inzwischen Bremer) parierte. Der Anschlusstreffer gelang den Grün-Weißen trotzdem. Anthony Ujah schoss Werder zurück ins Spiel (65.). Bremen gab nochmal alles, der HSV brachte die knappe Führung jedoch über die Zeit und entschied das Nordderby für sich.

kso