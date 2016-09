Gnabry pausiert noch

Baumann: Morgen wieder dabei

bremen - Dass sein Name auch gestern auf der „Nicht-beim-Training“-Liste auftauchte, wirkt nun doch bedrohlich. Serge Gnabry hat nach seinem Trainingsabbruch am Dienstag auch die Einheit am Tag danach verpasst. Die „leichten Knieprobleme“, von denen die Rede ist, sind also schwer genug, um Gnabry zu zwei Tagen Pause zu zwingen. Zu mehr jedoch auch nicht, glaubt Werder-Sportchef Frank Baumann, der gestern beim Verlassen des Trainingsplatzes mitteilte, dass Gnabry wohl heute wieder mit den Teamkollegen üben wird. Bei Lamine Sane, der bereits seit Samstag mit Kniebeschwerden fehlt, sieht es ähnlich aus. „Einen, vielleicht aber auch zwei Tage“ werde es noch dauern, ehe der Innenverteidiger wieder einsteigt, so Baumann. J csa