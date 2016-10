Serge Gnabry: Noch hat er Pause

Hoffnung auf Leipzig-Spiel

Noch hatte Serge Gnabry am Dienstag Trainingspause, aber gegen RB Leipzig soll er wieder mitspielen.

Bremen - Nein, am Dienstag hat Serge Gnabry noch nicht wieder mit der Mannschaft trainiert.

An der Prognose, dass der Dribbelkönig am Sonntag gegen RB Leipzig zur Verfügung steht, ändert das aber nichts, erklärte Werder-Trainer Alexander Nouri: „Der Doktor war da und hat gesagt, dass er bei Serge keine Gefahr sieht. In der zweiten Wochenhälfte soll Serge wieder trainieren können.“

Aktuell muss sich Gnabry nach seiner Wirbelprellung mit Behandlungen begnügen. Die Verletzung hatte sich der 21-Jährige im Heimspiel gegen Leverkusen zugezogen. Er musste deshalb kurz vor der Pause ausgewechselt werden.

kni