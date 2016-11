Vor Gnabry: Diese Fünf schossen einen Dreierpack beim Länderspiel-Debüt

Traum-Einstand von Werders Nationalspieler

Serravalle - Drei Tore beim Länderspiel-Debüt für die deutsche A-Nationalmannschaft? Das haben vor Serge Gnabry schon fünf andere Spieler geschafft. Das letzte Mal ist aber lange her.

Serge Gnabry vom SV Werder Bremen hat im WM-Qualifikationsspiel am Freitag in San Marino (8:0) als erster Debütant seit 40 Jahren drei Tore für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft erzielt. Der Angreifer traf in der 9., 58. und 76. Minute. Insgesamt sechs Spielern gelang in der deutschen Länderspielgeschichte ein Dreierpack bei der Premiere.

Zuletzt war dieses Kunststück Dieter Müller im EM-Halbfinale 1976 gegen Jugoslawien (4:2 n.V.) gelungen. Müller erzielte damals nach seiner Einwechslung in der 79. Minute ebenfalls drei Tore (80., 115., 119.).

Auf DFB.de wurden alle Dreifachtorschützen beim Länderspiel-Debüt aufgelistet. Der Erste war Otto Dumke am 18. Juni 1911 (4:2 in Schweden). Es folgten Josef Pöttinger am 18. April 1926 (4:2 gegen die Niederlande). Auch Fritz Walter, Kapitän der deutschen Weltmeister-Elf von 1954 in Bern, gelang bei seinem Premierenspiel am 14. Juli 1940 (9:3 gegen Rumänien) ein Dreierpack. Der nächste war Heinz Strehl am 30. September 1962 (3:2 in Jugoslawien).

Gnabry ist der vorläufig sechste und letzte Dreierpackschütze der DFB-Auswahl in seinem ersten Länderspiel. "Klar kann ich zufrieden sein. Aber das war jetzt mein erstes Spiel gegen einen Gegner, der jetzt nicht gerade Italien ist, wo es noch viel schwerer wird. Deshalb denke ich, dass man nicht zu viel daraus machen sollte", sagte Gnabry bescheiden. Was in der Zukunft komme, "das wird man sehen". Voraussichtlich hat Gnabry schon am Dienstag (20.45 Uhr) beim Klassiker in Mailand gegen Italien die Chance, sich erneut in den Vordergrund zu spielen.

sid