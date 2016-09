Gnabry bricht Training ab

+ © nordphoto Serge Gnabry beim Training. © nordphoto

Bremen - Was ist los mit Serge Gnabry? Oder besser: Was ist los mit Serge Gnabrys Knie? Der 21-Jährige brach am Dienstag die Vormittagseinheit wenige Minuten vor dem Ende ab und fehlte am Nachmittag gleich ganz.

Vor dem Hintergrund, dass Gnabry auch schon während der Olympischen Spiele mit Knieproblemen zu kämpfen hatte, wirkt der Trainingsabbruch bedrohlich. Ist er laut Werder aber nicht. Es seien nur leichte Kniebeschwerden bei dem Mittelfeldmann aufgetreten, hieß es aus dem Verein. Gnabrys Einsatz am Samstag in Darmstadt sei nicht gefährdet.

csa