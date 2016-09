Fritz heute im ZDF-Sportstudio

+ © nordphoto © nordphoto

Bremen - Und nach dem Spiel ist noch lange nicht Feierabend: Für Clemens Fritz geht es am Samstag vom Böllenfalltor in Darmstadt rüber zum Lerchenberg in Mainz.

Der Werder-Kapitän ist der Hauptgast im Sportstudio des ZDF. Ab 23.30 Uhr wird der 35-Jährige im Gespräch mit Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein die Bremer Situation nach dem Spiel bei Darmstadt 98 beleuchten und einen Blick zurück auf seine lange Karriere werfen. Zudem soll Fritz natürlich seine Meinung über die noch offene Trainerfrage bei Werder kundtun.

