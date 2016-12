„Von Kruse erwarte ich noch viel mehr“

EXpertise von Jonny Otten

+ © nordphoto Jonny Otten (Archivbild) © nordphoto

Bremen - Auf nach Berlin! Jonny Otten wird am Samstag im Olympiastadion sitzen und mit seinem SV Werder fiebern. „Ich will ein gutes Spiel sehen und kein schnelles Gegentor wie in Hamburg“, fordert der Ex-Profi.

Wenn der 55-Jährige über seinen Verein spricht, dann ist er hin- und hergerissen. Zum einen will er nie die Hoffnung verlieren, zum anderen möchte er auch nichts beschönigen. Die Kellerduelle am vergangenen Wochenende zwischen Werder und Ingolstadt sowie Darmstadt und Hamburg hätten klar gezeigt: „Das sind die vier schlechtesten Mannschaften der Liga – und wir gehören leider dazu. Noch!“

Dieses „Noch“ muss einfach sein. Otten würde Werder nie aufgeben. Außerdem vertraut er nach dem 2:1-Heimsieg gegen Ingolstadt Trainer Alexander Nouri und den Stars wie Claudio Pizarro, Max Kruse und Serge Gnabry. „Für Nouri freut es mich, dass er am Ende das Quäntchen Glück hatte. Eigentlich darf es ja nicht passieren, dass wir gegen eine Mannschaft wie Ingolstadt noch so viele Chancen zulassen.“ An der Einstellung habe das nicht gelegen. „Man sieht schon, dass jeder für den anderen kämpft und versucht, Fehler auszubügeln. Aber wir machen einfach noch zu viele Fehler“, findet Otten.

„Sorry, aber ich habe Clemens Fritz nicht vermisst“

Im Angriff gefällt ihm vor allem Pizarro. „Er hat sich klar gesteigert, ist jetzt richtig gallig. So ist er richtig wertvoll für uns.“ Und Max Kruse? „Der hängt noch etwas zurück“, meint Otten: „Das Tor macht er natürlich super, aber von ihm erwarte ich noch viel mehr. Er braucht aber auch mehr Zuspiele.“ So wie beim Tor, als ihn Fin Bartels bestens bediente. „Ganz ehrlich: Fin ist im Moment unser bester Spieler. Der traut sich richtig was zu. So muss das sein.“ Bei Gnabry sei das zwar ähnlich, aber der bleibe im Moment etwas zu oft hängen. „Immerhin probiert er es immer wieder, das finde ich gut. Der Junge hat richtig was drauf.“

Zufrieden ist Otten auch mit Philipp Bargfrede als einer von zwei Sechsern. Aber wer soll neben dem Rückkehrer spielen? „Sorry, aber ich habe Clemens Fritz nicht vermisst“, gesteht der Ex-Profi. Abschreiben will er den 36-jährigen Kapitän, der gegen Ingolstadt wegen einer Grippe gefehlt hatte, aber noch nicht – mangels Alternativen: „Zlatko Junuzovic war auch nicht so auffällig. Er ist ein Dauerläufer, macht die meisten Kilometer, aber dabei kommt im Moment nicht so viel rum. Und einen Freistoß hat er schon lange nicht mehr versenkt. Ich könnte mir auch Bargfrede und Fritz gemeinsam vor der Abwehr vorstellen.“

Otten glaubt an Werder-Sieg in Berlin

Bleibt noch Ottens Spezialgebiet: die Außenverteidiger. Er war schließlich in den 1980er- und 1990er-Jahren einer der besten in Deutschland. Mit seinem Nach-Nach-Nachfolger bei Werder, Theodor Gebre Selassie, hat er oft gehadert. Jetzt darf Robert Bauer ran. „Er macht das ganz gut“, urteilt Otten, merkt aber zugleich an: „Er hat immer noch Leichtsinnigkeiten drin und ist manchmal noch zu hektisch.“

Ähnliches gelte für Santiago Garcia auf der anderen Seite. „Fehlerfrei ist er leider nie, aber er kämpft immer vorbildlich.“ Letzteres sei auch der Schlüssel zum Erfolg in Berlin. Die Hertha hat allerdings alle Heimspiele in dieser Saison gewonnen. „Na und?“, hält Otten dagegen: „Irgendwann reißt jede Serie. Und bei dieser möchte ich gerne dabei sein.“

Zur Person: Jonny Otten (55) absolvierte in der ersten und zweiten Bundesliga zwischen 1979 und 1992 insgesamt 349 Spiele (drei Tore) für Werder Bremen – die meisten davon als Linksverteidiger. Er war Deutscher Meister (1988), DFB-Pokalsieger (1991) und holte mit den Bremern den Europapokal der Pokalsieger (1992). 1997 beendete er seine Karriere und ist inzwischen Inhaber einer Firma für Werbetechnik, die auch eng mit Werder zusammenarbeitet.

kni