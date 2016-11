Assani Lukimya: „Ich fühle mich wie in New York“

Ex-Werder-Profi über sein China-Abenteuer

Erstes Spiel, erstes Tor: Gleich bei seiner Premiere im Trikot des Liaoning FC besorgte Assani Lukimya den Siegtreffer und wurde von seinen neuen Teamkameraden natürlich gebührend gefeiert.

Düsseldorf - Von Björn Knips. In Bremen war er Wackelkandidat, beim Liaoning FC ist Assani Lukimya ein gefeierter Star. Der Ex-Werder-Verteidiger hat in China sein Glück gefunden.

Er ist wieder da! Assani Lukimya hat sein China-Abenteuer unterbrochen – und kommt auch bald zurück zu Werder. Aber nur als Zuschauer. Dabei könnte der Bundesligist nach 27 Gegentoren in nur zehn Spielen durchaus Verstärkung in seiner Abwehr gebrauchen. „Ich hatte meine Zeit in Bremen. Der Wechsel nach China war genau der richtige Schritt. Es ist der Wahnsinn, wo ich jetzt lebe. Ich fühle mich wie in New York“, schwärmt der Innenverteidiger.

Im vergangenen Januar war plötzlich alles ganz schnell gegangen. Der chinesische Erstligist Liaoning FC machte Lukimya und Werder so ein gutes Angebot, dass sich alle Beteiligten schnell einigten. Werder bekam eine Ablösesumme von zwei Millionen Euro, Lukimya einen gut dotierten Zweijahres-Vertrag. „Natürlich spielt das Geld eine Rolle, wenn man nach China wechselt. Da bin ich ganz ehrlich“, sagt der 30-Jährige, betont aber zugleich: „Es ging mir nicht nur um die Kohle. Ich wollte nach der sportlich nicht ganz einfachen Zeit bei Werder noch mal neu durchstarten und auch eine Erfahrung im Ausland machen.“

Wie im Schulbus zum Training

Das ist ihm mehr als gelungen. Vom Wackelkandidaten bei Werder, der dreieinhalb Jahre zwischen Startelf und Ersatzbank pendelte, wurde er der Leistungsträger von Liaoning. Und nicht nur das. „Man kennt mich jetzt in China“, sagt Lukimya nicht ohne Stolz. Schließlich hat er in dieser Saison sechs Tore erzielt. Eines gleich bei seiner Premiere – und das wichtigste dann am letzten Spieltag, das seinem Club einen 1:0-Sieg und damit den Klassenerhalt sicherte. „Das war schon bombastisch“, erinnert sich Lukimya. Er ist also nicht nur als knallharter Verteidiger gefürchtet, sondern auch als Torjäger und dabei speziell als Freistoßschütze. Drei ruhende Bälle hat er ins Tor geknallt. „Es läuft ganz gut“, stellt der 30-Jährige mit einem breiten Grinsen fest: „Es macht mir großen Spaß.“

Lukimya hat sogar mehr Tore erzielt als ein gewisser Anthony Ujah. Für den Werder-Stürmer hatten die Chinese im Sommer zwölf Millionen Euro Ablöse an die Weser überwiesen. Sind da fünf Tore als Ertrag nicht etwas wenig? „Nein“, findet Lukimya: „Tony kam direkt aus dem Urlaub zu uns, musste erst einmal in Form kommen. Er hat ja getroffen und Tore vorbereitet. Ich denke, er hat der Mannschaft gut getan.“

Auch in China ist Assani Lukimya (r.) vor allem als kompromissloser Verteidiger gefragt. Natürlich auch Lukimya. Die beiden Ex-Bremer wohnen in Shenyang direkt nebeneinander, verbringen viel Zeit miteinander. Zum Training werden sie jeden Tag abgeholt. „Das ist wie im Schulbus", berichtet Lukimya und lacht: „Aber selbst kannst du hier auch nicht fahren. Der Verkehr ist brutal." Shenyang hat schließlich 4,6 Millionen Einwohner. Wolkenkratzer prägen das Bild. Und nicht nur das erinnert Lukimya an New York, „wo ich schon ein paar Mal war". Auch die Einkaufszentren sind sehr westlich. „Ich wohne direkt neben einer riesigen Shopping-Mall. Da ist auch ein großes Kino – ein Traum für mich als Kino-Fan." Das ganze Areal sei sehr modern und luxuriös. „Natürlich weiß man, dass das nicht überall in China so ist", sagt Lukimya: „Auf unseren vielen Reisen haben ich auch die andere, die arme Seite gesehen."

Das war Lukimya schon bei seiner China-Reise mit Werder im Jahr 2014 aufgefallen. Und nicht nur das. In Changchun, Tianjin und Peking herrschten damals ganz spezielle klimatische Bedingungen. Hitze, hohe Luftfeuchtigkeit, Smog – „das war fürchterlich. Eigentlich wollte ich deshalb nie mehr nach China.“ Er ließ sich trotzdem überreden. „Und ich war total überrascht, als ich aus dem Flieger stieg. Da ist es ganz normal – fast so wie in Bremen. Shenyang liegt eben auch im Norden“, erklärt der Deutsch-Kongolese: „Nur im Winter ist es hier etwas anders, dann gibt es bis zu minus 25 Grad.“

Lange Reisen zu den Auswärtsspielen - "das nervt schon"

Da passt es ganz gut, dass jetzt zwei Monate Pause sind. „Mein längster Urlaub. Ich weiß gar nicht, was ich alles machen soll“, sagt Lukimya, lacht und fügt sofort an: „Nein, nein, ich habe ganz viel mit meiner Familie nachzuholen.“ Die ist nämlich in Deutschland, genauer gesagt in Düsseldorf, geblieben. Von dort stammt Lukimyas Frau. Zwei Mal hat sie ihn mit den beiden kleinen Kindern (drei und ein Jahr) in China für jeweils einen Monat besucht. In der neuen Saison plant der Fußball-Profi seine Lieben dann mitzunehmen. Aber erst ab März, wenn die Saison startet. Denn vorher geht es für zwei Monate ins Trainingslager in den Süden Chinas, wo es wärmer als in Shenyang ist.

Einst jubelten sie gemeinsam für Werder (Bild), jetzt für Liaoning FC in China: Assani Lukimya (l.) und Anthony Ujah. Lange Reisen gehören inzwischen zu Lukimyas Alltag. „Das nervt schon", gesteht Lukimya: „Zu manchen Auswärtsspielen musst du zwei Tage vorher anreisen, weil du über vier Stunden fliegst und dann noch zwei, drei Stunden mit dem Bus fahren musst. Auf dem Platz bist du dann total gerädert und müde." Zumal die medizinische Betreuung noch nicht so perfekt sei wie in Deutschland. „Natürlich ist das alles noch nicht mit der Bundesliga zu vergleichen, aber sie sind hier auf einem guten Weg", betont Lukimya: „Ich denke, die ersten drei, vier Clubs könnten schon in der Bundesliga spielen, der Rest ist eher zweitklassig." In Deutschland würde schneller und taktischer gespielt. „Hier kommt es mehr auf die Klasse der einzelnen Spieler an."

Da sind vor allem die Stars aus dem Ausland gefordert. „Wir stehen ganz besonders im Fokus, weil wir den Unterschied machen sollen“, sagt Lukimya und berichtet schon von einem ganz besonderen Druck: „Die Vereine geben für ihre Ausländer viel Geld aus, dann wollen sie natürlich auch Leistung sehen.“ Doch wer – wie er – die „harte Schule Bundesliga“ durchlebt habe, der könne damit gut umgehen.

Und wenn es mal nicht so läuft, dann helfe eben ein Gespräch mit Ujah, ein Telefonat mit der Familie oder vielleicht auch ein Besuch in der deutschen Straße. „Da gibt es ein Restaurant, das hat alle Biersorten aus Deutschland – sogar Kölsch, unglaublich.“ Der Supermarkt nebenan bietet viele bekannte Produkte an. Kommuniziert wird meistens auf Englisch. „Und wenn ich nicht weiter weiß, dann rufe ich unseren Dolmetscher an, der beim Training und Spiel sowieso immer bei uns ist.“

Es passt einfach für Lukimya in China. Ein Jahr läuft sein Vertrag noch. Durch seine guten Leistungen hat er sich aber auch für andere Clubs interessant gemacht. Es gebe zudem Anfragen aus Europa, verrät der 30-Jährige: „Es ist alles offen. Vielleicht bleibe auch noch viel länger in China.“ Aber jetzt ist er erst einmal in Deutschland. Möglicherweise kommt er schon zum nächsten Werder-Heimspiel am 20. November gegen Frankfurt. Zum Daumendrücken. „Schade, dass schon wieder Abstiegskampf ist. In der Vergangenheit sind so viele Spieler nach Bremen gekommen, die dort den nächsten Schritt machen wollten. Die haben sich dann sehr schwer getan – so wie ich. Das ist schon seltsam“, so Lukimya, der zu den aktuellen Spielern wie Zlatko Junuzovic und Theodor Gebre Selassie immer noch regen Kontakt hat: „Ich bin mir aber sicher, dass es Werder auch diesmal wieder schafft.“