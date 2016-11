Ex-Bremer und Fast-Bremer im MLS-Finale

Nelson Valdez und Jordan Morris

+ © imago Nelson Valdez kam nach seiner Zeit bei Werder Bremen viel rum. (Archivfoto) © imago

Commerce City - Erfolg für Nelson Valdez: Der Ex-Werder-Profi hat mit seinem aktuellen Verein Seattle Sounders das Playoff-Finale in der nordamerikanischen Major League Soccer erreicht.

Die Sounders gewannen am Sonntag (Ortszeit) im Halbfinal-Rückspiel bei den Colorado Rapids mit 1:0 (0:0) und zogen nach 2012 und 2014 zum dritten Mal ins Finale der MLS ein. Held des Tages war US-Stürmer Jordan Morris, der nach Vorarbeit von Valdez nach 56 Minuten den Siegtreffer erzielte. Aus Werder-Sicht eine höchst spannende Koproduktion: In der vergangenen Winterpause hatte Morris bei Werder als Testspieler vorgespielt und stand kurz vor einem Transfer an die Weser.

Das Hinspiel hatte Seattle, wo auch Ex-Bundesliga-Profi Andreas Ivanschitz spielt, bereits mit 2:1 gegen die Mannschaft des Ex-Schalkers Jermaine Jones für sich entschieden. Der Finalgegner wird am Mittwoch (Ortszeit) zwischen Toronto FC und Montreal Impact (2:3) ermittelt.

Mit einem Sieg im Meisterschaftsfinale würde Valdez, der von 2001 bis 2006 für Werder spielte und am Montag 33 Jahre alt wurde, bereits im vierten Land einen nationalen Titel holen: Der Stürmer aus Paraguay gewann bereits den russischen Pokal mit Rubin Kasan, die griechische Meisterschaft mit Olympiakos Piräus - und bekanntermaßen 2004 das deutsche Double mit Werder.

han/dpa