Drobny testet

bremen - Nach seinen Brüchen an der Hand gönnt sich Jaroslav Drobny ein bisschen Ruhe. Doch der Tscheche träumt noch davon, am Samstag im Heimspiel gegen Leverkusen im Tor zu stehen. „Jaro wird gegebenenfalls auf eigenen Wunsch am Ende der Woche einen Versuch starten“, teilte Werder-Sportchef Frank Baumann auf Nachfrage mit.

Geduld ist auch beim Thema Co-Trainer gefragt. Chefcoach Alexander Nouri hatte verraten, dass er schon einen weiteren Assistenten gefunden hat, aber die Unterschrift noch fehlen würde. „Wir hoffen, dass wir bis Mitte der Woche einen zweiten Co-Trainer präsentieren können“, meinte nun Baumann. Bislang ist Florian Bruns einziger Co-Trainer. J kni