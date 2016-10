Warten auf Claudio Pizarro: dezenter Pessimismus

Nouri rechnet vorerst nicht mit Pizarro

+ © nordphoto Die Rückkehr von Claudio Pizarro lässt weiter auf sich warten. © nordphoto

Bremen - Das Warten auf Claudio Pizarro geht weiter. Werder-Coach Alexander Nouri schloss am Dienstag ein Comeback des Angreifers am Sonntag gegen Leipzig aus.

Eine Prognose, wann der 38-Jährige wieder stürmen kann, sei nicht möglich, so Nouri: „Wir müssen das offen lassen und sollten auch keinen Druck erzeugen.“ Neulich habe es kurz so ausgesehen, „dass seine Rückkehr kurz bevorsteht, doch dann gab es wieder einen Dämpfer“, erinnerte Nouri an Pizarros Wadenprobleme vor gut einer Woche.

Der Frage, in welchem Fitness-Zustand sich Pizarro nach über zehn Wochen ohne Mannschaftstraining befindet, erwiderte der Coach vielsagend: „Das kann ich nicht beantworten. Wir müssen erst einmal sehen, wie er sich dann im Training bewegt. Die fußballspezifische Ausdauer ist noch einmal etwas anderes.“ Eine schnelle Rückkehr ist daher unwahrscheinlich.

kni