Pizarro, Kruse, Bargfrede: Die Retter rücken an

Drei Promis sollen die großen Bremer Probleme lösen – aber können sie das auch?

+ © nordphoto Gute Laune beim Training: Claudio Pizarro und Max Kruse hatten ihren Spaß. Nun wollen sie die gar nicht lustige Situation bei Werder schnell verbessern. © nordphoto

Bremen - Werders Langzeitverletzte Claudio Pizarro, Max Kruse und Philipp Bargfrede melden sich zurück. Alle drei sollen beim Testspiel in Osnabrück (18.30 Uhr) mitspielen.

Die beiden Top-Stars machten Faxen. Max Kruse ärgerte Claudio Pizarro, Claudio Pizarro ärgerte Max Kruse, beide lachten miteinander. Es war eine Trainingsszene wie aus einer heilen Welt. Und deshalb passte sie am Montagmorgen nicht so recht zur Wirklichkeit. Denn Werder Bremen lebt sportlich mal wieder nicht in einer heilen Welt. Nach dem 1:3 bei Schalke 04, der dritten Pleite in Folge, ist vieles in Unordnung bei dem auf den Relegationsplatz abgerutschten Fast-Absteiger der vergangenen Saison. Die Probleme sind so gravierend, dass hinterfragt werden muss, ob Pizarro und Kruse sie alleine lösen können, wenn sie demnächst gemeinsam auf dem Platz stehen werden.

Claudio Pizarro hat eine klare Meinung dazu. Sie entspricht im wesentlichen der allgemeinen Erwartungshaltung an ihn und seinem nicht minder prominenten Kollegen Kruse. „Ich glaube“, sagte er mit der für ihn typischen gelassenen Überzeugung, „dass die Mannschaft mit uns viel besser wird. Wir sind wichtig für das Team, wir können die Qualität auf den Platz bringen.“ Es darf dabei jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass Pizarro in das „wir“ auch Philipp Bargfrede mit einbezogen sehen wollte. Der ist im Unterschied zu Kruse und Pizarro ein eher defensiv denkender und handelnder Spieler. Und damit könnte seine sich abzeichnende Rückkehr letztlich genauso wichtig sein wie das bereits auf Schalke vollzogene Comeback von Pizarro und das ebenfalls bevorstehende von Kruse.



Amateurhaftes Abwehrverhalten

Die größte Bremer Baustelle ist nunmal auch in dieser Saison die Defensive. Indiskutable 27 Gegentore in zehn Partien zeugen davon. Was hilft da also das Comeback zweier Offensivstars? „Wir werden dann einfach mehr Tore machen, als wir bekommen“, scherzt Pizarro, nimmt den Witz aber im nächsten Moment schon wieder zurück. Zu gefährlich erscheint auch ihm die Lage: „Im Ernst: Wir müssen endlich unsere Fehler abstellen. Ich habe keine Erklärung, weshalb das nicht gelingt.“



Bei den Toren der Schalker Alessandro Schöpf (35./63.) und Nabil Bentaleb (38.) hatten die Bremer am Sonntagabend jeweils kräftig mitgeholfen. Und es blieb Spekulation, ob mit Pizarro und Kruse mehr als nur das Elfmetertor von Serge Gnabry (42.) herausgesprungen wäre. Ein 4:3 mit den beiden? Utopie! Andererseits ist es beinahe noch eher vorstellbar, dass Werder in Vollbesetzung vier Tore erzielt, als dass Werder einmal die Null hält. Selbst mit der von Trainer Alexander Nouri erdachten absolut defensiven 6-3-1-Ausrichtung hielt das Bollwerk den Schalker Angriffen nicht mal eine Halbzeit stand.

Dennoch fand Nouri in seiner Analyse den positiven Ansatz: „Wir hatten einen klaren Plan, der ist durchaus aufgegangen. Ich habe viele positive Ansätze gesehen. Die Niederlage hat nichts mit taktischen Vorgaben zu tun.“ Nein, sie hatte einmal mehr mit groben individuellen Fehlern zu tun. Irgendeiner patzt eben immer bei Werder – darauf ist Verlass. Und der Verdacht, dass in vielen Situationen die Qualität einzelner nicht ausreicht, ist längst kein Verdacht mehr.

Trio soll in Osnabrück spielen

Weshalb sehr genau auf die Entwicklung von Philipp Bargfrede geschaut werden muss. Der defensive Mittelfeldmann steht für konsequentes Durchgreifen und eine gute Übersicht auf der Sechserposition. Er könnte Werder also weiterhelfen. Denn die Durchlässigkeit in der Mitte ist bei den Bremern mindestens genauso groß wie auf den Außenpositionen. Möglich, dass Bargfrede nach der Länderspielpause als Gegenmittel zur Verfügung steht. Der 27-Jährige absolvierte Montag, knapp zehn Monate nach seiner Meniskus-OP, das erste Mal wieder Teile des Mannschaftstrainings. Wenn alles gut läuft, reichen die zwei Trainingswochen, um ihn für das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (Sonntag, 20. November, 17.30 Uhr) in einen spielfähigen Zustand zu bringen.

Gleiches gilt für Max Kruse – und letztlich auch für Claudio Pizarro. Der 38-Jährige ist aus dem Trio körperlich zwar am weitesten, aber noch längst nicht im Optimalbereich. Bei seinem 20-Minuten-Einsatz auf Schalke habe ihm noch die Spritzigkeit gefehlt, so Pizarro: „Es war eine große Freude, wieder zu spielen. Jetzt kann ich noch zwei Wochen an meiner Fitness arbeiten – das ist bestimmt gut für mich.“ Und für Werder.



Am Freitag, wenn Werder beim VfL Osnabrück testet, wird Pizarro wieder auf dem Platz stehen. Max Kruse ebenfalls, auch der Einsatz von Philipp Bargfrede ist angekündigt. Wenn es bei allen dreien gegen den Drittligisten gut läuft, ist auch ein gemeinsamer Einsatz gegen Frankfurt möglich. Die Partie könnte zum Neustart für Werder werden. Könnte, wohlgemerkt. Garantien gibt es nicht.

