Claudio Pizarro - Hoffnungsträger und Gute-Laune-Onkel

Bremen - Bei Werder Bremen hat die Hoffnung ein Gesicht - das von Claudio Pizarro. Gegen Schalke stand er erstmals in dieser Saison wieder auf dem Platz. Aber der Oldie weiß, dass er bei Werder nicht alleine das Ruder rumreißen kann.

"Es war sehr gut", sagte Claudio Pizarro, "eine große Freude." Damit meinte der 38-jährige Stürmer natürlich nicht das Spiel an sich gegen den FC Schalke 04 am Sonntag, sondern die Tatsache, dass er endlich mal wieder in der Bundesliga gespielt hat - wenn auch nur 20 Minuten. Pizarro ist wieder da, und das gibt ganz Bremen Hoffnung.

Am Vormittag nach der 1:3-Pleite stand Pizarro mit der Mannschaft auf dem Platz, absolvierte die gesamte Einheit und stand im Anschluss den Medien Rede und Antwort. "Ich kann der Mannschaft helfen, das werde ich auch immer versuchen", sagte der Peruaner und verbreitete Optimismus. Die Rolle als Hoffnungsträger kennt er, die nimmt er an. Aber er weiß, dass er alleine Werder nicht wird retten können. "Es gibt auch viele andere gute Spieler, die wertvoll für die Mannschaft sind", sagte Pizarro.

Was er tun könne, wurde der Offensivspieler gefragt, wenn die eigentliche Problemzone der Bremer aber die Verteidigung ist. "Wir werden mehr Tore machen als wir bekommen. Das ist das Wichtigste", sagte Pizarro mit einem dicken Grinsen und vermied es, die Gegentorflut erklären zu wollen.

Pizarro: "Ich glaube, die Mannschaft wird viel besser"

Auch bei der Trainingseinheit zuvor gab Pizarro den Gute-Laune-Onkel, scherzte immer mal wieder mit Max Kruse, dem anderen Rückkehrer. In einer sportlich schweren Zeit tut das dem Mannschaftsklima sicher gut. Aber Pizarro glaubt ohnehin nicht, dass die Aufbruchstimmung unter Trainer Alexander Nouri nach drei Pleiten in Serie schon wieder dahin ist. "Es ist noch alles da. Das Selbstvertrauen ist noch da", sagte Pizarro.

Die Länderspielpause will der Stürmer jetzt für sich nutzen. "Jetzt habe ich ein bisschen Zeit zu trainieren", sagte er. "Natürlich fehlt noch ein bisschen die Fitness." Und anders als in der vergangenen Saison, als Pizarro als Heilsbringer aus einer Verletzungspause zurückkehrte, muss er dies mal nicht alleine die Hoffnungen auf seinen Schultern tragen. Auch Max Kruse (ganz) und Philipp Bargfrede (zum Teil) trainierten am Montag mit der Mannschaft und sollen bald wieder voll da sein. Pizarro: "Ich glaube, die Mannschaft wird viel besser."

