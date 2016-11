Werder beim HSV

+ © nordphoto Die Bundespolizei erteilt Verbote rund ums Nordderby zwischen den HSV und Werder. © nordphoto

Hannover/Hamburg - Rund um das Nordderby zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen am Samstag herrschen erhöhte Sicherheitsvorkehrungen.

Zuschauer der Partie dürfen bei der An- und Abreise nach Hamburg in Regionalzügen keinen Alkohol trinken und keine Glasflaschen und Dosen dabei haben. Ausgenommen davon seien IC und ICE, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Auch Pyrotechnik und Vermummungskleidung sind verboten. Wer gegen die Verbote verstößt, muss mit einem Zwangsgeld in Höhe von 250 Euro rechnen.

dpa