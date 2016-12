Bremen - Ungewöhnliche Ansetzung: Ein Bremer wird am Samstag (18.30 Uhr) Werders Auswärtsspiel bei Hertha BSC leiten.

Harm Osmers ist in der Hansestadt geboren und in Achim aufgewachsen. Inzwischen lebt und arbeitet der 31-jährige Diplom-Betriebswirt, der seit dieser Saison in der ersten Bundesliga pfeift, in Hannover.

