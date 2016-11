Wie baut Nouri nun Werder um?

Der Coach muss viele harte Entscheidungen treffen

+ © Gumz Alles hört auf sein Kommando: Chefcoach Alexander Nouri (Mitte) hat bei Werder das Sagen, danach müssen sich auch Stars wie Claudio Pizarro (links) und Co-Trainer Markus Feldhoff (rechts) richten. © Gumz

Bremen - Gegen Eintracht Frankfurt könnte Werder erstmals mit einer Mannschaft spielen, die so noch nie auf dem Platz stand. Trainer Nouri hat die Qual der Wahl.

Wenn Alexander Nouri von diesem Trio spricht, dann funkeln seine Augen noch mehr als sonst, wenn ihn etwas erfreut. „Sie haben eine großartige Qualität und bieten den anderen auf und neben dem Platz eine Orientierung“, schwärmt der Werder-Coach von Claudio Pizarro, Max Kruse und Philipp Bargfrede. Am Sonntag im Heimspiel gegen Frankfurt (17.30 Uhr) könnten die Drei zum ersten Mal gemeinsam für Werder spielen. Sie sind alle endlich fit – und bringen in ihrem Team nun ordentlich etwas in Bewegung.

Für das neue, prominente Personal muss der Coach nicht nur Platz schaffen, sondern wohl auch das System ändern. „Wir müssen die Woche abwarten“, weicht Nouri erst einmal aus und entschuldigt sich sogleich dafür: „Ich will keine Spekulationen befeuern.“ Oder womöglich den Gegner zu gut informieren. Immerhin bezeichnet der 37-Jährige das 4:2:3:1-System „auf jeden Fall als eine Option“. Im Prinzip hatte er sich schon auf Schalke von seiner bisherigen Lieblingsformation, dem 4:1:4:1, verabschiedet und auf ein 4:2:3:1 gesetzt.

Allerdings in einer ziemlich vorsichtigen Version, die bei der Verteidigung des eigenen Tores ein 6:3:1 vorsah. Also eine Betonfabrik, die wenig reinließ, aber noch weniger raus. Letztlich ging der Plan nicht auf, Schalke siegte 3:1. Beim Test in Osnabrück gab es wieder ein 4:2:3:1 – ein offensives. Der Gegner war schließlich ein Drittligist. Gegen den wollte sich Werder nicht verstecken. Genauso muss es am Sonntag gegen Frankfurt sein, es ist ja ein Heimspiel.

Pizarro in der Startelf?

Aber es gab noch einen Grund, warum sich Nouri in Osnabrück so entschied: Mit Rückkehrer Kruse geht es kaum anders. Der Spielmacher passt nicht so wirklich gut in ein 4:1:4:1. Wie wertvoll Kruse als Zehner sein kann, wurde in Osnabrück mehr als deutlich: zwei Tore, ein Assist – und viel Übersicht. Der 28-Jährige kann das Werder-Spiel lenken und die Kollegen in Szene setzen. Ein Serge Gnabry dürfte auf der Außenbahn extrem von ihm profitieren, genauso wie auf der anderen Seite Fin Bartels.

Und vorne? Da könnte künftig ein echter Torjäger stehen: Pizarro. Keiner traf in der Bundesliga so oft für Werder wie der Peruaner – 103 Mal. Der 38-Jährige besitzt natürlich eine ganz andere Qualität als der erst halb so alte Ousman Manneh. Aber das ist auch ein ganz anderer Typ. Pizarro läuft nicht ansatzweise so schnell und so viel wie der junge Mann aus Gambia. Da müssen die Kollegen künftig mehr helfen – auch im Pressing. Und das ist durchaus nicht ohne Risiko. Aber kann Nouri auf einen Pizarro verzichten und ihn auf die Bank setzen?

Wohl kaum. Das gilt auch für den Fall Bargfrede. Sein Status als bester Sechser im Kader ist unumstritten, doch ist er nach zehnmonatiger Pause schon fit genug? Und wie lange hält das Knie des 27-Jährigen diesmal? Auf Nouri warten harte Entscheidungen. „Das gehört dazu“, sagt er: „Das haben wir uns doch alle gewünscht.“ In der Tat betonen alle Profis stets, dass ihnen Konkurrenzkampf hilft, um besser zu werden. Trotzdem wird sich ein Zlatko Junuzovic ganz sicher nicht freuen, wenn plötzlich kein Platz mehr für ihn da ist. Und das, obwohl er im Mittelfeld alle Positionen bekleiden kann.

Hoffnungen in das prominente Trio

Auch für den formschwachen Florian Grillitsch sieht es nicht gut aus. Gleiches gilt für Thanos Petsos, der sich gerade erst in die Startelf gespielt hat. Heikel ist auch die Torhüterfrage. Eine deutliche Antwort gab es dazu auf unserer Internetseite kreiszeitung.de: 84 Prozent der über 3 000 Teilnehmer einer entsprechenden Umfrage wünschen sich Jaroslav Drobny als Nummer eins. Doch Felix Wiedwald bleibt im Tor. Er profitiert weiterhin von der Handverletzung des Konkurrenten Drobny.

„Er hatte zwei Brüche“, hebt Nouri ganz energisch hervor: „Da müssen wir vernünftig sein.“ Wann Drobny über einen Monat nach seinem kleinen Unglück bei der tschechischen Nationalmannschaft wieder mit der Mannschaft trainieren darf, ist noch unklar. Vielleicht schon Mittwoch oder erst am Donnerstag oder eben noch später. Aber für einen Einsatz gegen Frankfurt wird das kaum reichen. Nouri redet jedenfalls schon den zuletzt nicht voll überzeugenden Wiedwald stark: „Wir haben volles Vertrauen in ihn.“

Das ist allerdings beileibe nicht so groß wie im Fall des prominenten Trios. Pizarro, Kruse und Bargfrede sind die großen Hoffnungsträger. Sie erneuern Werder mitten in der Saison. Aber ganz ungefährlich ist so eine Modernisierung im laufenden Betrieb nicht, sie kann auch viel von dem durcheinander bringen, das Nouri nach dem Trainerwechsel gerade erst aufgebaut hat. Es wird richtig spannend.

kni/mr