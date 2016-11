Baumanns Plan mit den Oldies

Pizarro, Fritz und Drobny

Jaroslav Drobny und Clemens Fritz gönnen sich im Training ein Päuschen. Wie es mit ihnen und Claudio Pizarro nach der Saison bei Werder weitergeht, ist einigermaßen offen. Nur bei Fritz gibt es bislang eine Tendenz Richtung Ruhestand.

Bremen - Von Carsten Sander. Gegen Eintracht Frankfurt könnte der SV Werder am Sonntag das älteste Team der Bundesliga stellen. Droht mit im Sommer der nächste personelle Umbruch?

Der FC Bayern ist Spitze - nicht nur in der Bundesliga-Tabelle, sondern auch im Ranking der ältesten Teams der Liga. Die Mannschaft, die Trainer Carlo Ancelotti am vierten Spieltag gegen Hertha BSC auf den Platz schickte, war im Durchschnitt 28,9 Jahre alt. Platz eins für die Münchner. Aber jetzt könnte Werder Bremen den Meister glatt überholen. Wenn alles so kommt wie erhofft und alle Spieler zurückkehren, die zurückkehren sollen, wird Werder am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt (17.30 Uhr, Weserstadion) elf Spieler aufs Feld schicken, die im Schnitt knapp 30,2 Jahre alt sind. Claudio Pizarro, Jaroslav Drobny und Clemens Fritz lassen grüßen.

Die Drei gehören mit 38, 37 und 35 Jahren zu den erfahrensten Spielern, die die Liga überhaupt zu bieten hat. Natürlich stellt sich bei allen die Frage, wie lange sie noch in der Bundesliga bestehen können/wollen/sollen. Ihre Verträge bei Werder laufen am Saisonende aus, die Zukunft ist ungewiss. Und wird es auch noch für einige Zeit bleiben. „Zeit bis zum Frühjahr“ hat sich Bremens Sportchef Frank Baumann eingeräumt, um mit den Team-Oldies über eine mögliche Verlängerung der Zusammenarbeit zu sprechen. Solange könne er locker warten, meint er: „Das heißt ja nicht, dass wir bis dahin untätig sind.“

Baumann denkt über eine Art Altersteilzeit-Modell nach

Was das wiederum bedeutet, ist klar: Werder schaut sich an, wie sich die Leistungskurve im Einzelfall entwickelt, hält nach potenziellen Nachfolgern Ausschau und bewegt dann die Alternativen hin und her. Dazu gehört auch, Modelle zu durchdenken, die angesichts der Prominenz der Spieler zunächst gewagt erscheinen. Baumann macht es trotzdem einfach mal, sagt: „Die Frage ist, in welcher Rolle man sie sieht. Es gibt die erste Reihe, und es gibt die zweite Reihe. Ob jemand Stammkraft ist, das kann man immer neu bewerten - gerade im Alter.“ Übersetzt: Der Sportchef kann sich offenbar vorstellen, beispielsweise mit Pizarro zu verlängern, um ihn als erfahrenen Ersatzmann in der Hinterhand zu haben. Quasi ein Altersteilzeit-Modell im harten Fußball-Business.

Mit Jaroslav Drobny war das seit dessen Verpflichtung im Sommer so geplant gewesen. Er sollte die Nummer zwei hinter Felix Wiedwald sein. Dass er dennoch bis zu seiner Verletzung für vier Spiele die Nummer eins wurde, hat sich so ergeben. Noch ist nicht klar, ob der Tscheche gegen Frankfurt ins Tor zurückkehren wird. Die Brüche an der linken Hand sind zwar ausgeheilt, aber bis jetzt musste sich Drobny im Training noch keinem Stürmer entgegenwerfen, und Baumann fragt sich: „Ist er in engen Situationen schon bereit? Oder ist er in Gedanken mehr bei seiner Hand als beim Spiel?“ Aber wer Drobny in den vergangenen Wochen mit Gips hat trainieren sehen, sollte keinen Zweifel haben: Dieser Mann ist angstfrei. Und damit auch zukunftsfähig?

Clemens Fritz will kein Stand-by-Spieler sein

Drobny hat sicher gute Chancen, über die Saison hinaus bei Werder ein Teil des Torwartteams zu bleiben - und das nicht nur wegen einer im Vertrag verankerten Option. Die besitzt auch Kontrahent Wiedwald, der in der laufenden 20 Pflichtspiele bestreiten muss, damit sich sein Kontrakt bis 2018 verlängert. Aber Wiedwald muss fürchten, schon am Sonntag gegen seinen Ex-Club Eintracht Frankfurt und dann auch dauerhaft auf der Bank zu landen.

Auf eben diesem Platz kann sich Clemens Fritz eine Zukunft bei Werder nicht vorstellen. Der Kapitän, der sein Karriereende bereits um ein Jahr nach hinten verschoben hatte, will kein Stand-by-Spieler oder ähnliches sein - das hat er schon oft betont. Über eine Verlängerung der Verlängerung habe er sich „bis jetzt keine Gedanken“ gemacht, erklärt Fritz.

Frank Baumann hat nichts anderes erwartet und damit auch überhaupt kein Problem: „Es gibt von beiden Seiten keinen Druck.“ Frühjahr 2017 - vorher geht er die Themen nicht an: „Der erste Schritt ist schließlich, dass die Spieler entscheiden, was sie vorhaben.“