„Aron ist gut genug“

Johannsson-Berater beschwert sich

Bremen - Stürmer Aron Johannsson ist bei Werder Bremen auf das Abstellgleis geraten. Viermal in Folge stand er nicht im Kader, einen offiziellen Grund dafür gibt es nicht. Johannsson gilt aber nach wie vor als nicht richtig fit, obwohl er seit August bereits wieder im Trainingsbetrieb steht. Sein isländischer Berater Magnus Agnar Magnusson beschwert sich nun auf „fussballtransfers.com“ über die Situation: „Er ist definitiv gut genug. Er will unbedingt mehr spielen. Warum er nicht einmal im Kader steht, kann ich nicht beantworten. Hoffentlich erhält er bald eine Chance.“ Einen Wechsel seines Klienten schloss Magnusson trotz des bis 2019 datierten Vertrages in Bremen nicht aus: „Im Fußball weiß man nie.“ J csa