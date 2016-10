Nouri schickt Yatabare, Diagne und Maxi Eggestein zur U 23

Für ein "anderes Klima"

+ © nordphoto Fallou Diagne wurde zurück zur U23 geschickt. © nordphoto

Bremen - Alexander Nouri zieht sein Ding knallhart durch. Der neue Cheftrainer hat drei Spieler aus seinem Trainingskader gestrichen und zur U 23 geschickt. Und es sind nicht irgendwelche No-Names, die es getroffen hat. Für Fallou Diagne und Sambou Yatabare hat Werder im Sommer bzw. im Winter Millionen-Ablösen bezahlt. Nun sind sie bei den Profis durchgefallen, sollen mindestens bis zur nächsten Länderspielpause ab dem 7. November mit dem Nachwuchs trainieren, aber ob sie in der Dritten Liga auch spielen werden, ist noch offen. Anders als bei Talent Maximilian Eggestein. Dessen Abstufung wird als neue Bewährungschance bezeichnet.

„Wir dürfen doch nicht vergessen, dass Maxi erst 19 Jahre alt ist“, betont Nouri: „Durch diese feste Zuordnung zu einer Mannschaft soll er besser seine Rolle finden, um den nächsten Schritt zu machen.“ Eggestein ist im Mittelfeld der U 23 also gesetzt. Für das ebenfalls aussortierte Duo Yatabare/Diagne gilt das nicht. „Wir haben noch nicht entschieden, ob sie dort auch spielen sollen“, sagt Sportchef Frank Baumann. Schließlich handelt es sich um Werders Talentschuppen, da ist eigentlich kein Platz für zwei 27-Jährige. Sie würden die Eigengewächse blockieren. Doch wie sollen sich Yatabare und Diagne dann für eine Rückholaktion empfehlen? Laut Nouri sei dies durchaus das Ziel der Aktion: „Sie sollen die Situation professionell angehen. Die Tür zu uns bleibt offen.“

Aber erstmal hat der Coach die Tür zugeknallt – und das laut und deutlich. Entscheidend seien die Trainingsleistungen gewesen. „Da waren andere besser“, sagt Nouri. Im Fall Diagne ist das schon ein vernichtendes Urteil, denn seine Konkurrenz ist alles andere als namhaft. Milos Veljkovic und Lukas Fröde haben ihm den Rang abgelaufen, sind nun als Innenverteidiger-Ersatz vorgesehen, falls die Stammkräfte Lamine Sane und Niklas Moisander mal fehlen sollten.

Was für ein Absturz von Diagne, den Werder im Sommer für eine Ablöse von 1,5 Millionen Euro von Stade Rennes zurück in die Bundesliga geholt hatte. Der Ex-Freiburger sollte mit Sane, Moisander und Caldirola um die beiden Plätze im Abwehrzentrum kämpfen. Zwei Mal durfte er in der Bundesliga ran – in München (0:6) und Mönchengladbach (1:4), zwei Mal gab es dafür nicht nur von dieser Zeitung die Note sechs. „Das waren keine einfachen Spiele für ihn, manchmal brauchst du als Spieler auch ein bisschen Glück“, nimmt Baumann seinen Einkauf erst noch in Schutz, gesteht aber auch: „Natürlich gibt es da bei mir eine Enttäuschung.“ Aber als Fehleinkauf will er den Senegalesen nicht bezeichnen. Und es sei auch nicht geplant, Diagne im Winter abzugeben: „Es ist zu früh, darüber nachzudenken.“

Das gilt auch für Yatabare. Den hatte Baumanns Vorgänger Thomas Eichin kurzfristig im Januar als Ersatz für den verletzten Sechser Philipp Bargfrede verpflichtet. Keine ganz billige Lösung: 2,5 Millionen Euro zahlte Werder an Olympiakos Piräus. Die Griechen hatten Yatabare nach Belgien an Standard Lüttich ausgeliehen. Nur als Bargfrede-Ersatz spielte der Mann aus Mali nie, Skripnik sah ihn mehr als Alternative für den Flügel. Nouri denkt ähnlich und verweist nun auf die große Konkurrenz (Gnabry, Hajrovic, Bartels, Kainz): „Wir haben uns dort für die anderen entschieden.“

Kainz darf also bei den Profis bleiben – wie auch Petsos. Die beiden Sommer-Neuzugänge galten ebenfalls als Wackelkandidaten, spielten unter Nouri bislang keine Rolle. Genauso wie Johannes Eggestein, das große Talent bleibt dennoch oben. Gleiches gilt für Niklas Schmidt.

Für Yatabare und Diagne geht es dagegen runter. Die Frage ist nur wann. Denn beide haben sich vor Tagen krank abgemeldet, Yatabare mit einem grippalen Infekt, Diagne mit Rückenproblemen. Ende der Woche sollen sie wieder fit sein.

Nouri wird es nur am Rande interessieren. Der 37-Jährige freut sich auf die Arbeit mit seiner auf 22 Feldspieler verkleinerten Trainingsgruppe. Konzentrierter und intensiver soll es jetzt werden und zudem in der Kabine „ein anderes Klima“ entstehen. Dafür hat der noch junge Coach hart durchgegriffen.

kni