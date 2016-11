Nouri voller Vorfreude auf Testspiel in Osnabrück

Wiedersehen alter Weggefährten

+ © imago Stehen sich am Freitag erneut gegenüber: Werder-Trainer Alexander Nouri (l.) und Osnabrück-Coach Joe Enochs. © imago

Bremen – Werder-Trainer Alexander Nouri trifft im Testspiel am Freitag in Osnabrück auf alte Weggefährten. Einer ist Joe Enochs. Früher kickte Nouri an der Seite des VfL-Coaches.

Vier gute Jahre, ein Aufstieg in die Zweite Liga und fast die Pokalsensation gegen den FC Bayern: Alexander Nouri und Joe Enochs können auf eine spannende gemeinsame Zeit (2004 bis 2008) als Spieler beim VfL Osnabrück zurückblicken. Am Freitag, 11. November, treffen die beiden als Trainer aufeinander. „Ich freue mich auf das Wiedersehen in unserem alten Wohnzimmer“, sagt Nouri, der heutige Trainer des SV Werder Bremen, jetzt in einem Doppelinterview mit VfL-Coach Joe Enochs auf der Homepage des VfL Osnabrück.

Nouri erinnert sich gerne an die erfolgreiche Zeit zurück. „Die Stimmung war immer fantastisch“, sagt er über die Fans des VfL, die eine „hohe Identifikation mit der Stadt und dem Verein“ hätten: „Die Flutlichtspiele waren immer gut besucht und die Emotionen konnten dann auch immer aufs Feld übertragen werden."

Enochs ist besonders das Zweitrunden-Pokalspiel gegen Bayern München 2004 in Erinnerung geblieben: „Wir haben 2:1 geführt und in der zweiten Halbzeit eine Riesenchance durch eine super Einzelleistung von Alex gehabt, das 3:1 zu schießen. Wenn Alex den reinhaut, hätten wir vielleicht gegen Bayern gewinnen können.“ Doch es kam anders. Die Münchener drehten damals den Rückstand in einen 3:2-Sieg. Großen Anteil daran hatte kein Geringerer als Werders heutiger Stürmer-Oldie Claudio Pizarro, der doppelt für Bayern traf.

2007 erlebten Nouri und Enochs den größten gemeinsamen Erfolg. „Wir haben den Aufstieg in die Zweite Liga und anschließend den Klassenerhalt geschafft“, erzählt Nouri. Beim Wiedersehen am Freitag (18.30 Uhr, Osnatel-Arena) mit dem Ex-Club hätte er in der aktuellen Werder-Krise sicher nichts gegen ein kleines Erfolgserlebnis gegen seinen Ex-Kollegen Enochs einzuwenden. Der Freundschaft tut's wohl keinen Abbruch.

