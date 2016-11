Alexander Nouri predigt das „Gebot der Stunde“

Werder-Coach will eine andere „Haltung“ sehen – und hinterfragt sich auch selbst

+ Werder-Trainer Alexander Nouri (zwischen Serge Gnabry und Ousman Manneh) fordert wieder viel mehr Engagement. - Foto: nph

Bremen - Von Malte Rehnert. Beim Spiel gegen den FC Schalke will Werder-Trainer Alexander Nouri wieder eine andere Haltung seiner Spieler sehen. Auch er selbst hinterfragt sich.

Am Ende des Mediengesprächs kam Alexander Nouri verbal mal kurz aus dem Sattel, wurde lauter und sagte: „Natürlich hinterfragen wir uns auch immer wieder im Trainerteam und versuchen, bessere Lösungen zu finden.“ Bessere als am Wochenende beim desolaten 1:3 gegen Freiburg, meinte Werders Chefcoach damit. Der 37-Jährige arbeitet vor allem daran, dass die Bremer am Sonntag (17.30 Uhr) im Auswärtsspiel beim FC Schalke 04 wieder entschlossener und fokussierter sind. Denn das war seiner Meinung nach zuletzt das Hauptproblem.

Bei der Analyse habe Nouri festgestellt, dass die zweite Niederlage in Folge unter seiner Regie nichts mit der Ausrichtung zu tun gehabt hatte. „Die Taktik war nicht falsch. Es ist ja nicht so gewesen, dass wir ins offene Messer gerannt sind. Wir hatten oft genug Überzahl.“ Vielmehr habe das Engagement nicht gestimmt. Warum nicht? Nouri zuckte mit den Schultern: „Es ist schwer, genau zu ergründen, warum nicht jeder in der Lage war, an seine Grenzen zu gehen. Eine Patenterklärung dafür habe ich nicht.“

Fakt ist, dass die Bremer genau in diesem Punkt wieder erheblich zulegen müssen. Laut Nouri ist das „die Kernbotschaft. Ans Limit gehen, mehr investieren. Das ist das Gebot der Stunde, wieder diese Haltung an den Tag zu legen.“ Wie gegen Wolfsburg und Leverkusen, als sich die Bremer zwei Heimsiege erkämpft und erspielt hatten.

Nouri: "Wir lassen uns nicht von unserem Weg abbringen"

Die Profis, so berichtete der Bremer Coach Dienstag zufrieden, seien bei der Aufarbeitung der Freiburg-Pleite durchaus selbstkritisch zu Werke gegangen. „Dass die Mannschaft unzufrieden war, ist ein guter Indikator“, findet Nouri: „Sie lebt, will nicht alles über sich ergehen lassen, sondern arbeitet dagegen an.“ Das macht ihn optimistisch, auf Schalke wieder ein anderes Werder-Gesicht zu sehen. An weiteren Stellschrauben wird der 37-Jährige nach eigener Aussage nicht groß drehen. Obwohl die Unruhe im Umfeld angesichts von nur sieben Punkten aus neun Bundesliga-Spielen, Platz 15 und abermaligem Abstiegskampf schon wieder wächst. „Das kann ich verstehen“, meinte Nouri: „Aber wir lassen uns nicht von unserem eingeschlagenen Weg abbringen. Das ist ganz wichtig.“

Mindestens genauso wichtig ist jedoch, endlich die Gegentorflut einzudämmen. Darauf liegt auch in den kommenden Tagen und Wochen der Fokus in der Trainingsarbeit: „Wir wollen die Abwehr stabilisieren“, betont Nouri: „Das war uns von Anfang an wichtig – und es wird wichtig bleiben. Wir müssen vor allem mehr reden, mehr Kommandos geben.“