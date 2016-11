Absolute Ruhe für Junuzovic

BREMEN - Ihre Reisen zu den jeweiligen Auswahlteams hatten Zlatko Junuzovic, Florian Grillitsch und Milos Veljkovic abgesagt – und auch in Bremen wird das Trio vorerst nicht in Erscheinung treten. Junuzovic (Schleimbeutelentzündung an der Ferse) mache „im Moment gar nichts“, sagt Werder-Trainer Alexander Nouri. Der Österreicher soll dem Fuß Ruhe gönnen und frühestens in der kommenden Woche wieder trainieren. Grillitsch und Veljkovic, die beide über Rückenprobleme klagen, lassen sich in den kommenden Trainingstagen ebenfalls nur pflegen. Gestern fehlte auch Niklas Moisander aus nicht bekannten Gründen beim Training. Lamine Sane, der andere Innenverteidiger, laboriert noch an seiner leichten Knieverletzung, ein Zeitpunkt für den Wiedereinstieg ins Training ist noch nicht fixiert. J csa