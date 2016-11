Sieben Tote bei Waldbränden in Tennessee

Brand noch nicht unter Kontrolle

Gatlinburg - Nach schweren Waldbränden im US-Bundesstaat Tennessee ist die Zahl der Toten auf sieben gestiegen.

Dies sagte der Bezirksbürgermeister von Sevier County, Larry Waters, am Mittwoch (Ortszeit) vor der Presse. Der Brand sei noch nicht unter Kontrolle. Medienberichten zufolge werden noch mehrere Menschen vermisst.

Bereits am Dienstag hatten die Behörden vier Tote bestätigt. Die verheerenden Brände waren vor einer Woche im Great Smoky-Nationalpark ausgebrochen. Vermutlich seien sie von Menschen verursacht worden, sagte eine Nationalpark-Sprecherin dem Sender CNN.

Nach Angaben lokaler Behörden wurden mehr als 14.000 Besucher und Einwohner in Sicherheit gebracht. Über 6000 Hektar Land standen in Flammen, berichtete der Sender NBC News. In Sevier County seien mehr als 700 Gebäude zerstört worden. Tennessees Gouverneur Bill Haslam sagte, der Brand sei der größte in seinem Bundesstaat seit 100 Jahren.

dpa