Mutter findet diese unglaubliche Botschaft am Auto

Ihre Reaktion ist großartig

Titusville - Dass Tonya Lee Keefer einmal als Rassistin beleidigt werden würde, hätte sie wohl selbst nie gedacht. Ein Unbekannter tat es: durch einen anonymen Zettel. Keefers Reaktion überrascht.

+ Tonya und Jayson Keefer sind überglücklich mit ihren beiden Töchtern. Dass Leahs Hautfarbe irgendeine Rolle spielen soll, ist allen vieren fremd. © Facebook/Tonya N Jayson Keefer "An die Person, die heute Nacht vor Zaxbys in Plant City diesen Zettel an meinem Auto hinterlassen hat", so richtet sich Tonya Lee Keefer aus Titusville in Florida per Facebook an den unbekannten Nachrichtenschreiber. Die Mutter zweier adoptierter Kinder aß am besagten Montag gemeinsam mit ihrem Mann und den beiden Töchtern in einem Restaurant und fand, als sie zum Auto zurückkehrte, jenen Zettel, der an ihrer Windschutzscheibe befestigt war. Was sie darauf lesen musste, war erschütternd für die liebevolle Mutter: "Nur weil das Mädchen schwarz ist, bedeutet das nicht, dass Du sie anders behandeln musst, als dein anderes, weißes Kind. Du und dein Mann, ihr seid einfach losgelaufen, ohne auf das kleine schwarze Mädchen zu warten, um sicherzugehen, dass sie wohlbehalten aus dem Auto steigt. Du solltest dich schämen, sieht aus, als wärst Du eine Rassistin. Gebt das schwarze Mädchen ihrer Mutter zurück. Du und dein Mann, ihr seid weißer Abschaum!"

In den USA brach vor kurzer Zeit der schon lange schwelende Konflikt um die Gleich- bzw. Ungleichbehandlung schwarzer und weißer Amerikaner aus. Die Debatte um Polizeigewalt gegen Schwarze hält an, Demonstrationen und hitzige Stimmung im ganzen Land. Aber wie kommt jemand auf die Idee, die selben Probleme in einer Familie zu vermuten, die er nur wenige Sekunden beobachtet hat? Eine Dreistigkeit sondergleichen. Nicht verwunderlich, wenn eine Mutter daraufhin so richtig sauer wird. Aber Tonya Lee Keefer ist nicht wütend. Was sie antwortet, zeigt: Der anonyme Zettelschreiber hat rein gar nichts verstanden.

"Das 'schwarze Mädchen' hat einen Namen: Leah"

"Ich glaube, eine solche Notiz nach dem Abendessen vorzufinden, sollte mich wütend machen. Vielleicht war ich auch kurz wütend, aber mehr als das machte es mich sehr sehr traurig. Ich habe Mitleid mit der Person, die meine Familie beobachtet hat und nur die Farben unserer Haut sehen konnte. Bei uns zu Hause gibt es keine solche Unterscheidung. Das 'schwarze Mädchen', wie Du sie nennst, ist so viel mehr als das, als was Du sie bezeichnest. Sie hat einen Namen: Leah. Sie ist eine wundervolle Persönlichkeit, verzaubert alle mit ihrer mitreißenden Verrücktheit und hat ein ansteckendes Lachen. Sie ist talentiert und kreativ und einfach großartig. Um ehrlich zu sein, als wir an jenem Abend auf den Parkplatz des Restaurants fuhren, sprang sie gerade auf dem Rücksitz herum und hatte nichts als Quatsch im Kopf, so wie sie eben ist.

#firsttrophy #gymnastics #proudmom #leahlillian Ein von Tonya Keefer (@tonyalee_k) gepostetes Foto am 26. Mai 2016 um 19:24 Uhr

Du siehst nur ein schwarzes Mädchen auf meinem Rücksitz, aber Du siehst nicht die zahllosen Gebete, die ich für sie gebetet habe. Du siehst nicht, wie oft ich schlaflos in meinem Bett lag und geweint habe, weil ich Angst hatte, nicht gut genug für sie zu sein. Du siehst nur das 'schwarze Mädchen' mit der 'weißen Familie', aber ich sehe, dass Gott meine Gebete erhört hat: meine Tochter, mein Wunder.

Es tut mir leid, dass Du, wenn Du meine Kinder siehst, sie nur anhand ihrer Hautfarbe beurteilst. Das tut mir wirklich leid für dich. Meine beiden Kinder wurden von ihren leiblichen Müttern weggegeben. Sie konnten sich nicht um die Mädchen kümmern, weil sie an Suchterkrankungen litten. Und meine beiden Töchter verdienen so viel mehr, als das, was ich ihnen jemals bieten könnte.

"Meine Töchter sind meine Helden"

Manche Menschen sagen, dass es großartig ist, was mein Mann und ich getan haben. Ich aber sage: Diese beiden Mädchen sind meine Helden. Sie sind der Grund, warum ich morgens aufstehe, selbst, wenn ich einen schlechten Tag habe. Sie sind der Grund, warum ich lachen kann, auch wenn's mal nicht so gut läuft. Sie sind meine Freude, meine Hoffnung und mein Leben und es tut mir so leid, dass Du nicht jenseits unserer Hautfarben blicken kannst, um all das zu erkennen.

Wenn dich diese Nachricht jemals erreicht, möchte ich, dass Du weißt: Ich bin nicht sauer. Ich würde dich sehr gerne zum Essen einladen und dir die Chance geben, meine wunderbare, einzigartige Familie kennen zu lernen. Gott segne dich!"