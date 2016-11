Mehr als 40 Menschen sterben bei Explosion eines Tanklastwagens

Unglück in Mosambik

Caphiridzange - Ein verheerendes Unglück hat in Mosambik mindestens 43 Menschenleben gefordert. Aufgrund der Hitze war ein Tanklastwagen explodiert.

Bei der Explosion eines Tanklastwagens in Mosambik sind am Donnerstag mindestens 43 Menschen getötet worden. Das Unglück ereignete sich nach Angaben der Regierung in dem kleinen Ort Caphiridzange in der westlichen Provinz Tete. 110 weitere Menschen erlitten demnach Brandverletzungen.

Ersten Ermittlungen zufolge ließ die Hitze den Laster in Flammen aufgehen, hieß es in einer Erklärung der Regierung. Die Menschen hätten versucht, sich Treibstoff von dem Tanklastwagen zu holen.

afp

Rubriklistenbild: © AFP